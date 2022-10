Wetter in Deutschland: Sommer-Rückkehr sorgt für Temperatur-Ausreißer - Ein Tag besonders im Fokus

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner goldenen Seite, ein kurzer Sommer-Einbruch steht schon bald bevor. Doch wann wird es dann tatsächlich winterlich kalt?

Wiesbaden - Es sind sommerliche Aussichten, die in den nächsten Tagen vielerorts in Deutschland zu erwarten sind. So mancher dürfte bei relativ kühlen Temperaturen in den vergangenen Tagen bereits die Heizung angestellt haben, in der nächsten Woche kommt dann jedoch der Sommer zurück. Dann nämlich sollen bis zu 25 Grad auf Deutschland zurollen, von Winter herrscht beim Wetter in Deutschland noch keine Spur.

Wetter in Deutschland: Stabile Temperaturen im Oktober - Doch Sommer kehrt für einen Ausreißer zurück

Kastanien lösen sich bei herbstlichem Wetter aus der Fruchthülle. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de) prognostiziert, sollen die Temperaturen im Oktober relativ stabil bleiben. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 15 bis 20 Grad, in der kommenden Woche jedoch deutlich höher. Dann klettert das Thermometer vermutlich auf bis zu 25 Grad. Geht es nach dem Wetter-Experten, ist am kommenden Montag, 17. Oktober 2022, damit sogar ein Sommertag zu erwarten. Wirklich frisch soll es jedoch auch danach nicht werden. „Es wird ab nächstem Dienstag wahrscheinlich nicht mehr ganz so extrem warm sein, aber um 20 Grad oder etwas mehr dürften wir weiterhin messen“, so Dominik Jung weiter.

Winter lässt weiter auf sich warten: Experte ordnet aktuelle Lage ein

Die recht warme Großwetterlage soll sich dann sogar bis Monatsende nicht großartig verändern. Auch auf einen Wintereinbruch muss Deutschland vermutlich weiter warten. Eine aktuelle Winter-Prognose gibt es jedoch trotzdem. Nass kann es hingegen trotzdem werden, zumindest ab Donnerstag soll das Regenrisiko vielerorts wieder ansteigen. Zum Ende der nächsten Woche muss demnach zwar stellenweise mit Regen gerechnet werden, deutlich kühler soll es vermutlich trotzdem nicht werden.

Die aktuellen Wetter-Aussichten dürften bei vielen für eine Entspannung des Geldbeutels sorgen, immerhin müssen die Heizungen deshalb nicht komplett aufgedreht werden. Wie Sie auch im Winter beim Heizen sparen können, verraten wir Ihnen mit einfachen Tipps. Doch Vorsicht: ab einer bestimmten Temperatur droht in der Wohnung sogar Schimmel.