„Ganz Deutschland ist blau eingefärbt“ – Wetterexpertin warnt vor Regenklatsche

Von: Martina Lippl

Endlich Regen – aber davon ganz schön viel. Lokal ist Starkregen und Unwetter beim Wetter in Deutschland angesagt. Bis zum Wochenende kommt einiges vom Himmel runter.

München – Die Natur hat es bitter nötig – den Regen. Allerdings ist beim Wetter mit unwetterartigem Starkregen, Hagel und kräftigen Gewittern zu rechnen. Bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in der Spitze können lokal bis zum Freitag in einigen Regionen sein. Und das ist zu viel in kurzer Zeit. Die trockenen Böden können die Wassermassen schwer aufnehmen. Örtlich warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Überschwemmungen. Die Regensummen auf den Modellkarten zeigen es deutlich. Verbreitet sind 10, 50, 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter möglich.

Wetter: „Ganz Deutschland ist blau eingefärbt“ – Wetterexpertin warnt vor „Regenklatsche“

„Ganz Deutschland ist blau eingefärbt“, erklärt wetter.com-Meteorologin Anna Gröbel im Wettervideo. In der Nacht auf Mittwoch ziehen vom Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter auf – auch mit Sturm und Hagel. Der DWD warnt in seinem aktuellen Warnlagebericht (Stand: 6. September, 16 Uhr) vor örtlichen Gewittern mit Sturmböen bis 80 km/h, unwetterartigem Starkregen (bis 30 Liter pro Quadratmeter) und Hagel (zwei Zentimeter), die bis zum Mittwochmorgen etwa eine Linie Nordsee-Allgäu erreicht. Tagsüber zieht die Front weiter Richtung Osten und Nordosten ab. Die Luft bleibt anfangs noch drückend und schwül. Dann geht es mit den Temperaturen abwärts. Tief Peggy über Westeuropa treibt diese Gewitterlage an.

Unwetter in Deutschland: Tief Peggy bringt Starkregen

In der Nacht auf Donnerstag „kommt die nächste Regenklatsche“, prognostiziert Wetterexpertin Gröbel. Und diese Kaltfront bringe viel Regen. „Regional können auch mal die Keller volllaufen“, warnt auch Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Das Tief ziehe mit Blitz und Donner über Deutschland. Noch sei die genaue Zugbahn zwar unklar, doch ziemlich sicher „kommt etwas Dickes auf uns zu.“ Es sind üppige Regensummen, dazu immer wieder Regenschauer und Wind. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 19 und 24 Grad.

Bei den Aussichten auf das Wochenende müssen Hitzefans tapfer sein. Am Samstag rechnet der Wetterexperte mit Maximalwerte von 14 bis 20 Grad. „So ein kühles Wochenende hatten wir seit Wochen nicht mehr“, unterstreicht Meteorologe Jung.

Wetter in Deutschland: Prognose für die nächsten Tage

Nach einem heißen Wochenstart geht der Hitze in Deutschland die Luft aus. Ab Mittwoch kündigt sich der Wetterumschwung an. Bis zum Wochenende ziehen kräftige Schauer und Gewitter von Westen auf. Wetterexperte Dominik Jung liefert die Prognose für die „spannende Wetterentwicklung“ in den nächsten Tage gleich mit:

Dienstag: 22 bis 32 Grad, teilweise viel Sonnenschein, stellenweise aus Westen später Schauer und Gewitter

22 bis 32 Grad, teilweise viel Sonnenschein, stellenweise aus Westen später Schauer und Gewitter Mittwoch: 21 bis 29 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, dazu kräftige Schauer und Gewitter

21 bis 29 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, dazu kräftige Schauer und Gewitter Donnerstag: 17 bis 23 Grad, nasser Tag, viele Wolken und immer wieder Schauer mit Starkregen, teilweise auch Gewitter

17 bis 23 Grad, nasser Tag, viele Wolken und immer wieder Schauer mit Starkregen, teilweise auch Gewitter Freitag: 19 bis 23 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern

19 bis 23 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern Samstag: 17 bis 22 Grad, mal Sonne, mal Wolken und Gewitter oder Schauer

17 bis 22 Grad, mal Sonne, mal Wolken und Gewitter oder Schauer Sonntag: 17 bis 22 Grad, leicht wechselhaft, mit Sonne und Wolken, einzelne Schauer

Der Wetterumschwung ist nötig. Die akute Trockenheit macht Deutschland zu schaffen. Ein Blick auf den Wasserstand in den wichtigsten Flüssen wie den Rhein, Main oder die Donau genügt.(ml)