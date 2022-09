Wetter: Tief „Queenie“ zieht nach Deutschland - Regenwalze überzieht zahlreiche Regionen

Von: Jennifer Lanzinger

Passanten kämpfen mit dem Wind und ihrem Regenschirm. © Federico Gambarini/dpa

Das Wetter in Deutschland wird nass und stürmisch, Tief Queenie zieht von Großbritannien über die Landesmitte. Eine Luftmassengrenze ist dann für eine Regenwalze verantwortlich.

München - Nach einem trockenen und vor allem heißen Sommer zeigt sich das Wetter aktuell von seiner nassen Seite. Mit Starkregen und auch Unwettern muss vielerorts in diesen Tagen gerechnet werden, Tief Queenie aus Großbritannien sorgt ab Mittwoch für stürmisches Wetter. Am Wochenende könnten die Temperaturen so stark sinken, dass vielerorts sogar die Heizungen bereits angestellt werden müssen.

Wetter: Tief Queenie rückt von Großbritannien nach Deutschland - Starkregen und Unwetter

Während in Großbritannien der Tod der Queen für den Ausnahmezustand sorgt, rückt aus dem Land das Tiefdruckgebiet Queenie Richtung Deutschland an. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag erklärt hatte, sei der Name für das Tiefdruckgebiet bereits vor geraumer Zeit festgelegt worden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de), verdeutlicht gegenüber dem Wetterportal wetter.net, dass ab diesem Mittwoch mit Starkregen und Unwettern gerechnet werden muss. „Da kommt einiges vom Himmel runter. Wir rechnen vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Hessen, den Süden von NRW bis nach Nordbayern und Thüringen mit 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter“.

Wetter in Deutschland: Schwüle und feuchte Luftmassen treffen auf kühle Luftmassen

Wie der Wetter-Experte weiter erklärt, könnten kleine Bäche über die Ufer treten. Auch Keller könnten überflutet werden, auf den Straßen bestehe die Gefahr von Aquaplaning. Betroffen sei besonders die Landesmitte, in manchen Regionen gebe es hingegen so gut wie keinen Regen. Schuld daran ist die Luftmassengrenze. „Aus Südeuropa kommen schwüle und feuchte Luftmassen nach Deutschland und aus Norden kühle Luftmassen. Beide treffen sich genau über der Landesmitte und sorgen für diesen stundenlangen Regen, teilweise auch mit Blitz und Donner“, so Jung weiter.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, muss zeitgleich am Mittwoch auch mit Sturmböen im Schwarzwald, am Alpenrand und im Bayerischen Wald gerechnet werden. Auch Dauerregen könnte die eh schon nasse Situationen in den mittleren Landesteilen verstärken.

Steigende Energiepreise: Heizungen könnten bereits an diesem Wochenende zum Einsatz kommen

Zeitgleich zum Starkregen sinken dann auch die Temperaturen rapide ab. Während es zu Beginn der Woche noch sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein gab, könnte bereits am Wochenende die ein oder andere Heizung angemacht werden. Die Höchstwerte sollen dann stellenweise nur noch 15 Grad betragen, im Süden könnten sie am Wochenende sogar unter 10 Grad liegen. Auch mit dem ersten Schnee muss in einer Region bereits gerechnet werden.

Wie der Wetter-Experte weiter erklärt, soll dieser Temperatur-Trend auch in der nächsten Woche anhalten. Dann sollen sich die Temperaturen tagsüber bei 15 Grad einpendeln, in der Nacht könnten Werte von unter fünf Grad erreicht werden. „Das wird schon mal ein recht teure zweite Septemberhälfte in Sachen Energieverbrauch werden“, so Jung.