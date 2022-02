Wetter in Deutschland: Hoch „Kai“ rollt an - Doch in diesen Regionen drohen Regen, Schnee und dunkle Wolken

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Deutschland bleibt unbeständig. Nachdem gleich drei Orkan-Tiefs für Chaos gesorgt hatten, dürfen sich nun einzelne Regionen über Hoch „Kai“ freuen. In anderen Regionen drohen Regen und Schnee.

Offenbach - Die Orkan-Tiefs in der vergangenen Woche haben den Frühlingsanfang in weite Ferne gerückt, doch nun endlich lässt sich die Sonne wieder blicken. Vor allem am Wochenende soll die Wolkendecke vielerorts dann endlich komplett reißen. Doch zuvor kündigt sich bereits das nächste Wetter-Tief an. Vielerorts muss am Freitag noch mit dunklen Wolken, Schnee oder Regen gerechnet werden.

Wetter in Deutschland: In diesen Regionen drohen Regen, Schnee und dunkle Wolken

Es waren stürmische Tage, die Deutschland in der vergangenen Woche zu meistern hatte. Erst hatte Orkantief Ylenia vielerorts in Deutschland für Orkanwarnungen gesorgt, dann brausten auch Tief Zeynep und Tief Antonia über Deutschland hinweg. Nach vergleichsweise milden Tagen kündigt sich nun bereits das nächste Tief an. Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes muss an diesem Freitag mit vielen Wolken und von Nordwesten heranziehendem Regen, Schnee oder auch Graupel gerechnet werden.

Vielerorts sollen demnach auch kurze Gewitter möglich sein. Oberhalb von etwa 400 bis 600 Metern sei sogar Schnee möglich. Dazu bleibt es bei drei bis acht Grad relativ frisch, am Oberrhein können es auch zehn Grad werden. Im Norden und auf den Bergen wird es stürmisch.

Wetter in Deutschland: Frühling rückt immer näher - vielerorts gibt es trotzdem Frost

Das Wochenende soll dann vielerorts ganz im Zeichen des Frühlings stehen, dann lockert das Hoch „Kai“ die Wolken von Nordwesten her auf, und es wird teils sonnig und trocken. Nicht davon profitieren kann der Südosten, dort bleiben die Wolken, und vor allem an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen schneit es noch etwas. Es wird nicht wärmer als neun Grad, in einigen Hochlagen herrscht Dauerfrost.

In der Nacht ist es fast überall frostig. Der DWD warnt, es müsse mit Glätte durch überfrierende Restnässe oder geringfügigen Schneefall gerechnet werden. Der Sonntag bringt bei zwei bis zehn Grad viel Sonne und nur wenige Wolken, nachdem sich örtlicher Nebelfelder aufgelöst haben.