„Vollherbstwetter“: Experte spricht von „ungemütlicher“ Woche - Vereinzelt droht sogar Schnee

Der Herbst zeigt sich einmal mehr von seiner nassen, windigen und kalten Seite. In gleich mehreren Regionen könnte es zudem schneiden. Die Vorhersage für die Woche.

Offenbach - Während der Sommer vor allem heiß und trocken war, scheint sich der Herbst aktuell von seiner übermäßig nassen Seite zu zeigen. Kühle Temperaturen lassen vielerorts bereits die Frage nach dem Anschalten der Heizung aufkommen. Auch die nächsten Tage sollen weiter nass und kalt bleiben, der goldene Herbst bleibt erst einmal aus. Die Wettervorhersage für die Woche.

Wetter in Deutschland: Experte spricht von „ungemütlicher“ Woche - In einzelnen Regionen droht sogar Schnee

Wer sich auf einen goldenen und vor allem warmen Herbst gefreut hat, der dürfte aktuell herb enttäuscht werden. Statt Sonne pur sammeln sich aktuell nämlich immer mehr Regenstunden. Auch die Temperaturen lassen zu wünschen übrig, in vielen Wohnungen dürften deshalb bereits die Heizungen angestellt worden sein. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de), gegenüber dem Wetterportal wetter.net erklärt, fällt der warme Altweibersommer aus. Während der goldene Oktober ausfällt, muss sich demnach auf eine Woche mit „Vollherbstwetter“ eingestellt werden.

Was Jung damit konkret meint: frische Temperaturen, stellenweise Bodenfrost und noch mehr Regenstunden. Demnach lagen die Frühwerte vielerorts bereits zu Beginn der Woche unter 10 Grad, teilweise auch unter 5 Grad. Auch tagsüber sollen es kaum mehr als 13 oder 14 Grad werden. „Wir sind rund 5 bis 10 Grad unter den für die Jahreszeit normalen Werten. Vor genau einem Jahr hatten wir Höchstwerte bis 27 Grad gemessen. Das war ein Sommertag. Davon sind wir heute und den Rest der Woche weit entfernt“, so der Wetter-Experte.

Wetter-Experte spricht von „Schwall polarer Luft“ - Sonne soll sich dagegen nicht blicken lassen

Aussichten, die auch für die ganze Woche nicht besser werden sollen. Erst zum Freitag könnte sich das Wetter etwas beruhigen, dafür soll das erste Oktoberwochenende vielerorts windig werden. Auch Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst spricht von einer „ziemlich ungemütlichen“ Woche. „Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über der Norwegischen See lenkt einen großen Schwall polarer Kaltluft direkt aus Norden zu uns nach Deutschland.“ Demnach soll von der Sonne „so gut wie nichts zu sehen sein“. Auch das ein oder andere Gewitter soll sich in die Herbst-Stimmung mischen.

Auf den höchsten Gipfeln der Mittelgebirge könne es in der neuen Woche sogar schon zeitweise schneien. Auch in den Alpen sinke die Schneefallgrenze auf deutlich unter 1500 Meter. Am längsten mild bleibt es laut Dietzsch noch in der Lausitz bei anfangs fast 20 Grad. Danach sinken die Höchsttemperaturen überall. Zur Wochenmitte pendeln sie sich tagsüber etwa zwischen 8 und 14 Grad ein.

