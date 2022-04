Teilen Deutschlands droht Wintereinbruch - Wetter-Prognose für Ostern schwierig

Von: Momir Takac

Nach Sturm „Nasim“ fegt nun „Ortrud“ über Teile Deutschlands. Am Samstag könnten einige Regionen sogar noch einmal schneebedeckt sein.

Wiesbaden - In Deutschland spielt das Wetter derzeit verrückt. Typisches Aprilwetter eben. Erst gibt es viel Wind, ehe es noch einmal schneit. Dann meldet sich der Frühling.

Am Donnerstag (7. April) hatte Sturmtief „Nasim“ vor allem den Südwesten der Bundesrepublik mit Sturmböen getroffen. In Baden-Württemberg gab es zahlreiche Unfälle, Verkehrsbehinderungen und einen Stromausfall. Auf dem Feldberg im Schwarzwald erreichten Böen Windgeschwindigkeiten von 140 km/h. Auf dem Brocken im Harz wurden gar 150 km/h gemessen.

Sturmtief Ortrud bringt Süden von Deutschland heftige Böen

Doch von Entwarnung keine Spur. Am Freitag setzte im Südwesten Dauerregen ein, der sich im Laufe des Tages in den Osten und Norden ausdehnte. Dazu näherte sich ein neuer Sturm. In Deutschland heißt er „Ortrud“, international „Diego“. Besonders heftig tobt er in Frankreich.

Ab dem Nachmittag brachte er besonders dem Süden Bayerns und Baden-Württembergs steife Brisen. „Das kann wieder sehr heftig wehen. In den Hochlagen vom Schwarzwald sind wieder Windstärken bis zu 120 oder 130 km/h möglich, auf dem Gipfel vielleicht auch 140 bis 150 km/h“, hatte Meteorologe Dominik Jung gegenüberwetter.net am Freitag gewarnt.

Wetter in Deutschland: Bis zu 10 Zentimeter Schnee am Samstag möglich

Die weiteren Aussichten verheißen zunächst nichts Gutes. Der am Freitag einsetzende Dauerregen könnte in einigen Teilen Deutschlands in der Nacht zum Samstag neuen Schnee bringen. In einem Streifen vom Saarland bis zum Erzgebirge seien ab 300 bis 400 Meter bis zu 10 Zentimeter Neuschnee möglich, sagte Jung. Es könnte gefährlich glatt werden.

Rund um den Großen Feldberg im Taunus zeigte sich die Landschaft bereits am Freitag winterlich. © Jan Eifert/Imago

Am Samstag ist auch im Süden mit Schnee, Schneeregen und Graupelschauer zu rechnen. Erst am Sonntag klingen die Niederschläge ab und es wird wieder wärmer. „Dieser April ist wirklich extrem wechselhaft. Er macht seinem Namen alle Ehre. Ab Montag sieht es dann aber erstmal etwas besser aus, mehr Sonne, mehr Wärme!“, so Jung.

Bis Mittwoch klettert das Thermometer bis 23 Grad am Rhein. Wegen der frühlingshaften Wärme war sogar von einem „Blitzsommer“ die Rede. Ab Donnerstag sinken die Temperaturen wieder etwas. Dass das warme Wetter bis Ostern anhält, bezweifelt Jung. „Aktuell rechnet der neuste Prognoselauf vom US-Wettermodell NOAA sogar an Ostern schon wieder Schneeflocken bis runter. Das wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden“, erklärte der Meteorologe. (mt)