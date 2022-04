Wetter-Wende: Hier drohen am Wochenende Gewitter - Sogar Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen

Von: Momir Takac

Am Wochenende scheint gebietsweise in Deutschland die Sonne. Doch das tolle Wetter fordert in einigen Regionen seinen Tribut - mit Gewittern und Regen.

Offenbach - Am Freitag präsentiert sich das Wetter in Deutschland noch freundlich. Einzig in Schleswig-Holstein, an den Küsten, in den Hochlagen der Mittelgebirge und in Ostfranken könne es vereinzelt steife Böen geben, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Für diese Regionen gab der DWD Wetterwarnungen der Stufe eins heraus.

Wetter in Deutschland: Samstag vor allem im Süden sehr nass - viel Sonne im Norden

Doch das Wochenende wird in einigen Teilen der Republik ungemütlich. Während es am Samstag in der Nordhälfte viel Sonnenschein gibt, ziehen im Süden graue Wolken auf. Verantwortlich dafür ist Tief Thalke. Vor allem im Schwarzwald in Baden-Württemberg sowie an den Alpen kann es sehr nass werden. Auch die bayerische Landeshauptstadt München bleibt nicht von Regen verschont. Am Samstagnachmittag können Gewitter örtlich sogar Hagel und Starkregen bringen.

Ein anderes Bild zeigt sich im Norden und Nordwesten von Deutschland. Hier kann es windig werden. Laut dem DWD sind in „exponierten Kamm- und Gipfellagen des Berglands einzelne stürmische Böen aus östlichen Richtungen“ mit Windgeschwindigkeiten um 70 km/h möglich. Die Höchsttemperaturen bewegen sich am Samstag zwischen 16 und 20 Grad. An den Küsten wird es etwas kälter bei zwölf Grad.

Deutschland-Wetter am Sonntag: Gewitter nach Sonne im Süden - in der Mitte bewölkt

Auch am Sonntag bleibt es in Teilen Deutschlands schmuddelig. Dicht bewölkt bleibt es laut DWD vor allem in einem Streifen vom Südwesten über Franken bis in die östliche Mitte. Wetterprognosen sagen immer wieder Regen voraus. Im Norden wechseln sich Wolken und Sonne ab.

Am schönsten wird der Sonntag im Süden und Südosten. Nach anfänglich viel Sonne bilden sich örtlich Quellwolken, die Gewitter mit Starkregen und Hagel bringen können. Temperaturen reichen von neun Grad auf der Ostsee-Insel Rügen bis 18 Grad am Niederrhein. Erste Wetterprognosen für den Mai sagen einen trockenen Monat voraus. (mt/dpa)