Wetter-Experte warnt vor „rasant steigendem“ Sturmpotenzial: „Der Tod eines jeden Winters“

Von: Patrick Huljina

Der Frühling kommt nach Deutschland: Wetter-Experte Dominik Jung erwartet am Mittwoch Temperaturen bis zu 15 Grad Celsius. Ist der Winter bereits vorbei?

München - In der Nacht von Sonntag auf Montag (7. Februar) sorgte Sturmtief „Roxana“ für Chaos in Deutschland. Starke Windböen, Wintergewitter und eisige Straßen hatten vielerorts für Schäden und Unfälle zur Folge. Die Temperaturen lagen rund um den Gefrierpunkt. Doch nun scheint sich das Wetter* langsam aber sicher in Richtung Frühling zu bewegen. Für die kommenden Tage werden vergleichsweise hohe Temperaturen vorhergesagt. Gerade im Hinblick auf das Vorjahr.

Wetter in Deutschland: Temperaturen bis zu 15 Grad erwartet

Denn die Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2021 war eisig. Damals wurden laut dem Wetterportal wetter.net bis zu Minus 26 Grad Celsius in Deutschland gemessen. In den kommenden Tagen steht nun das Gegenteil an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Mittwoch (9. Februar) Temperaturen im Süden bis zu 14 Grad Celsius voraus. Diplom-Meteorologe Dominik Jung erwartet sogar bis zu 15 Grad Celsius. Ist das in großen Teilen Deutschlands bereits das Ende für den Winter in diesem Jahr?

Im Englischen Garten in München blühen bereits die ersten Schneeglöckchen. © Katrin Requadt/dpa

Jung ist sicher: „Da kommt im Februar kein Flachlandwinter mehr nach Deutschland.“ Das erklärte er dem Portal wetter.net. In den Niederungen werde es in diesem Monat mit „sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ keine weißen Landschaften und Dauerfrost mehr geben, so der Wetter-Experte. Seine Prognose*: „Es könnte einer der zehn wärmsten Winter seit 1881 werden.“ Lediglich am Freitag (11. Februar) könnte es noch zu Graupelschauern, Schneeregen und sogar kurzen Wintergewittern kommen.

Laut Jung steigt in der kommenden Woche das Sturmpotenzial „wieder rasant an“. Er spricht von „zwei oder gar drei Stürmen“, die Deutschland treffen könnten. „Wie heftig es wird, ist noch offen“, erklärt der Wetter*-Experte. „Meist gibt es Sturmböen bis hin zu schweren Sturmböen, in den Hochlagen und an der See wären auch orkanartige Böen möglich. Die klassische milde Westwetterlage ist wieder voll da“, so Jung. Viel Wind* und milde Luft. Das Urteil des Diplom-Meteorologen: „Das ist der Tod eines jeden Winters.“ (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA