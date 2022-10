Wetterumschwung steht bevor: Sommer-Wetter am Wochenende – der November wird kühler

Von: Stella Henrich

Zum Ende des Oktobers ist es ungewöhnlich warm. (Symbolbild) © Robert Michaelpicture alliance/dpa

Der Oktober geht in Deutschland ungewöhnlich warm dem Monatsende entgegen. An diesem Wochenende liegen die Temperaturen deutlich über 20 Grad.

Offenbach/München - Mit angenehmen 20 bis 26 Grad, dazu viel Sonne steht uns hierzulande ein ungewöhnlich – fast sommerlich anmutender – milder Sonntag bevor. So lautet die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Mit dem Oktober verabschiedet sich in der kommenden November-Woche dann wohl doch das spätsommerliche Wetter.

Am Sonntagvormittag gibt es noch regionale Nebelfelder, sonst ist es sonnig mit lockeren Schleierwolken und deutlich zu warm: 20 bis 26 Grad. Am Montag wird es in der Nordwesthälfte langsam etwas unbeständiger, mit Sonne und Wolken, aber nur selten fällt Regen. Sonst ist es abseits von zähem Nebel sonnig bei 15 bis 23 Grad.

Wetteraussichten ab Dienstag: Wolken, Regen und unter 20 Grad

„Ab Dienstag stellt sich die Wetterlage langsam um“, sagte ein DWD-Meteorologe am heutigen Samstag (29. Oktober) der Deutschen Presse-Agentur. Die Folge: Der November startet vor allem im Norden und Westen mit Wolken, Regen und Temperaturen unter der 20-Grad-Marke.



Bis dahin zeigt sich der Oktober noch von seiner besten Seite. „Der Sonntag macht seinem Namen verbreitet alle Ehre“, sagte der Meteorologe. Nach Auflösung von teils zähen Nebelfeldern wird es sonnig. Die Sonne taucht das Herbstlaub in ein goldenes Licht ein. Bei Werten zwischen 20 und 26 Grad herrscht also im gesamten Bundesgebiet perfektes Ausflugswetter. Die Münchner können bei 25 Grad nochmals die Biergärten zum Verweilen genießen. Nur im Küstenumfeld trüben Wolken den Blick auf den blauen Himmel.

Am Montag gehen die Temperaturen dann schon etwas zurück: Die Höchstwerte liegen nördlich der Mittelgebirge bei 15 bis 20 Grad, weiter südlich bei 18 bis 24 Grad. Dort, wo sich der Nebel nicht auflöst, werden nur 15 Grad erreicht. Zum Vergleich: Am Freitag zeigte das Thermometer in Müllheim in Baden-Württemberg noch sommerliche 28,7 Grad – damit war die Stadt im Markgräflerland an dem Tag Spitzenreiter in Deutschland.

Auch wenn der diesjährige November etwas kühler startet, es bleibt laut DWD-Wetterprognose weiterhin zu mild für die Jahreszeit. (dpa)