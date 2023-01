Dreht der Winter nochmal auf? Schnee und Kälte kommen nach Deutschland

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Kommt im Januar nochmal eine weiße Wetter-Überraschung nach Deutschland? (Symbolfoto) © NurPhoto/Imago

Schneit es bald in Deutschland? Wetterprognosen zeigen nun einen Temperatursturz und Schnee von Nord bis Süd. Auch Sturmböen sind an der Nordsee möglich.

Berlin – Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es in einem Sprichwort. Und bezogen auf den Winter 2023 hoffen zahlreiche Fans der kalten Jahreszeit weiterhin auf Schnee und Kälte. Bisher ließ der Winter noch auf sich warten: Statt Schnee gibt es seit Tagen starke Regenfälle, in der nördlichen Hälfte Deutschlands waren die Auswirkungen des Sturms Frederic deutlich zu spüren. Doch nun machen Wetterexperten in der zweiten Januarhälfte Hoffnung auf ein Comeback des Winters.

Wegen Nord- bis Nordwest-Strömungen könnte es in den kommenden Tagen sogar Schnee im Flachland geben. Kommt der Wintereinbruch mit Temperatursturz?

Schnee in Deutschland 2023: Nordströmung könnte Winter zurückbringen

Zweistellige Plusgrade, Dauerregen und Sturmböen im Norden – und das im Januar 2023. Für Deutschland hat das Wetter der vergangenen Tage wenig mit dem klischeehaften Wintereinbruch zu tun. Ob sich dies in den kommenden Tagen ändern wird, hängt maßgeblich von den nördlichen Strömungen ab, die laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tief vom Ärmelkanal zur Deutschen Bucht bringen. Bereits am Montag, 16. Januar 2023, soll es deshalb in der westlichen Hälfte Deutschland zu Schnee und Regen kommen. Für die Mittelgebirge gibt die Wetterprognose an, dass es oberhalb von 300 bis 400 Metern Schnee und Schneeregen geben könnte. Ab 500 Höhenmetern wird Neuschnee erwartet.

Ob so ein Kurzurlaub im Schnee in Deutschlands Mittelgebirgen möglich wird, bleibt dennoch abzuwarten. Allerdings zeigt die Wetterprognose, wo es in den kommenden Tagen hingegen könnte. Wie der DWD weiter bekannt gibt, kommt es am Dienstag, 17. Januar, im äußersten Norden und von der Nordsee kommend zu Schnee-, Regen- oder Graupelschauern. Hinzu kommt die Möglichkeit für Gewitter. Auch im Süden von Deutschland wird Schnee erwartet. Weil die Tiefstwerte weiter um den Nullpunkt pendeln, kann es wegen überfrierender Nässe teilweise sehr glatt auf den Straßen werden. Kommt nun doch noch nach 20 Grad im Dezember 2022 der Rekord-Winter?

Kommt der Winter zurück nach Deutschland? Temperaturen fallen im Norden auf den Gefrierpunkt

Ab der Wochenmitte fallen die Temperaturen immer weiter. Örtlich werden im Süden bis zu minus 10 Grad erwartet. In Norddeutschland, etwa in Niedersachsen und Bremen, halten die vereinzelten Schneeschauer an und setzen sich bis zum Wochenende fort. Im Nordwesten und an der Nordsee liegen die Temperaturen weiterhin am Gefrierpunkt. Ein auffrischender Südwestwind sorgt zudem für starke bis stürmische Böen. Inwieweit ein Wintersturm Deutschland treffen könnte, bleibt abzuwarten.

Schnee in der Nähe ist also in den kommenden Tagen wahrscheinlicher. Doch wieso kommt der Winter nun zurück? Schuld in die Wetterlage in anderen Teilen Europas: Während in Deutschland wegen der Niederschläge die Flusspegel bereits steigen, hat sich der Winter in Skandinavien und Osteuropa festgesetzt. Das berichtet unter anderem wetter.de. Heftige Schneefälle und zweistellige Minusgrade dominieren seit Tagen die Prognosen zum Wetter – und gewinnen jetzt auch an Einfluss für Deutschland. Während Winterfans auf Schnee in Deutschland hoffen, ist womöglich der kommende Urlaub in Niedersachsen in Gefahr: 10.000 Mitarbeiter fehlen im Gastro-Gewerbe.

Kurzurlaub im Schnee bald möglich? Derzeit kaum Berge mit Schnee oder schneesichere Skigebiete in Deutschland

Die vergangenen Tage zeigten immer wieder, dass Berge mit Schnee in Deutschland derzeit rar sind und es kaum schneesichere Skigebiete gibt. Für viele Winterfans, die auf einen Kurzurlaub im Schnee gesetzt haben, kam die große Enttäuschung. Doch bereits vor dem Wochenende sorgte unter anderem Diplom-Meteorologe Dominik Jung für einen Lichtschimmer: „Die Schnee-Wahrscheinlichkeit liegt meiner Meinung nach bei 60 Prozent“, sagte er der Bild. Zugleich machte er aber auch deutlich, dass es nicht überall zu Schnee kommen wird. Nach einer zwischenzeitlichen Wintereuphorie haben mehrere Wetterdienste inzwischen zudem die Schneemengen und Schneelagen abgepasst.

Ob die Frage „Wo liegt in Deutschland aktuell Schnee“ in den kommenden Tagen relevanter wird, hängt maßgeblich von der Entwicklung der Nordströmung ab. Diese könnte die Tiefdruckgebiete, die das Wetter über Deutschland derzeit bestimmen, beeinflussen. Dass alle Teile der Bundesrepublik von der Schneeprognose profitieren werden, gilt derzeit aber als unwahrscheinlich. Noch im vergangenen Dezember 2022 hatte sich der Harz in ein Winterwunderland verwandelt.