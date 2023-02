Zwischen Kälte und Aprilwetter: Experten geben erste Prognose für den Frühling

Von: Lucas Maier

Der warme Februar lässt viele hoffen, dass der Frühling dieses Jahr besonders früh Einzug hält. Doch wie realistisch sind diese Hoffnungen? Einige Wetter-Experten haben bereits ihre Einschätzungen abgegeben.

Kassel – Der Frühling steht bevor: Am 1. März beginnt die neue Jahreszeit offiziell. Aber wird uns das Wetter in diesem Jahr schon im Frühjahr sommerlichen Temperaturen bescheren? Mehrere Meteorologen haben ihre Prognosen abgegeben, ob bald Sonne und frühlingshafte Wärme zu erwarten sind.

Wetter in Deutschland: Vor dem Frühling kommt nochmal der Winter

Der meteorologische Frühlingsanfang beginnt in wenigen Tagen. Die Meteorologin Corinna Borau geht allerdings davon aus, dass in dieser Zeit noch mit winterlichem Wetter zu rechnen ist. Gegen Ende Februar wird Deutschland sich in einer kalten Ostströmung befinden, so die Expertin von Wetter.com.

Borau sagt voraus, dass es auch noch einmal winterliche Niederschläge geben könne. Diese Prognose stimmt mit der Einschätzung des Wetterexperten Dominik Jung überein, der eine Kältezunge aus Nordosten erwartet.

Nach dem warmen Februar: Gemächlicher Start in den Frühling

Obwohl die milden Temperaturen der letzten Tage viele erfreut haben mag, sieht die Prognose für den März weniger frühlingshaft aus. Die Meteorologin Corinna Borau prognostiziert, dass es zu 75 Prozent Wahrscheinlichkeit einen „Stotterstart“ in den Frühling geben werde. Allerdings gibt sie mit dieser Einschätzung die Hoffnung auf ein bisschen Frühling noch nicht vollständig auf.

Durchschnittstemperaturen im März (Deutschland)

März 2022: 5,1 Grad Celsius

5,1 Grad Celsius März 2021: 4,6 Grad Celsius

4,6 Grad Celsius Vergleichsperiode 1991 bis 2020: Im Durchschnitt 4,6 Grad Celsius

Im Durchschnitt 4,6 Grad Celsius International gültige Referenzperiode 1961 bis 1990: Im Durchschnitt 3,4 Grad Celsius

Im Durchschnitt 3,4 Grad Celsius Quelle: DWD

„Das Märzhoch wird das Zünglein an der Waage sein, welche Luftmasse zu uns kommt“, erklärt Borau. Denn die Tiefdruckgebiete Anfang März könnten auch warme Frühlingsluft mit sich bringen.

Frühling im März? Warmer Februar lässt März kalt erscheinen

Der Meteorologe Jung leitet den Aufzeichnungen ab, dass die Temperaturen zum meteorologischen Frühlingsanfang ungefähr dem Mittelwert der letzten Jahre entsprechen dürften. Für den Westen Deutschlands rechnet Jung beispielsweise mit Temperaturen zwischen fünf und acht Grad.

Bei diesen Temperaturen kann man zwar noch nicht von Frühling sprechen, besonders wenn man sie mit den derzeitigen Werten vergleicht. Jedoch sind die Temperaturen laut Jung „momentan auch deutlich zu warm“.

Frühlingsanfang und Saharastaub: Was das Wetter in Deutschland jetzt bringt

Meteorologe Jung weist darauf hin, dass ein Sommer-Phänomen diesmal schon im Frühjahr kommt. Saharastaub aus Nordafrika zieht über Europa. Da am Donnerstag (23. Februar) und Freitag (24. Februar) zusätzlich Regen erwartet wird, könnte der Wüstenstaub auch mit dem Wasser zu Boden fallen. Dieses Wetter-Ereignis wird als Blutregen bezeichnet.

Wenn das tatsächlich eintritt, sollten sich Autofahrer auf eine rötliche Staubschicht auf ihren Fahrzeugen einstellen. Jedoch wird sich die Staubwolke voraussichtlich bald wieder aus der Atmosphäre über Deutschland verabschieden.

März-Prognose: Normaltemperatur und weniger Sturm

Für das letzte Februar-Wochenende prophezeit Jung typisches „Aprilwetter“ mit Temperaturen zwischen dem Märzwinter und 25 Grad Celsius. Ein aktuell von vielen vorausgesagter „massiver Wintereinbruch“ sei eher unwahrscheinlich.

Ausblick auf die kommenden Tage

Samstag (25. Februar): 1 bis 7 Grad, Aprilwetter vom Feinsten, ganz oben meist Schnee, darunter Regen, Graupel oder Schneeregen

1 bis 7 Grad, Aprilwetter vom Feinsten, ganz oben meist Schnee, darunter Regen, Graupel oder Schneeregen Sonntag (26. Februar) : 0 bis 5 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, nach kalter Nacht geht es auch tagsüber meist frisch weiter

: 0 bis 5 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, nach kalter Nacht geht es auch tagsüber meist frisch weiter Montag (27. Februar) : 1 bis 6 Grad, meist freundlich und trocken

: 1 bis 6 Grad, meist freundlich und trocken Dienstag (28. Februar): 4 bis 7 Grad, teils Sonne, teils Hochnebel und trocken

4 bis 7 Grad, teils Sonne, teils Hochnebel und trocken Mittwoch (1. März) : 5 bis 9 Grad, ab und zu Sonnenschein, dazwischen Dunst und Nebel

: 5 bis 9 Grad, ab und zu Sonnenschein, dazwischen Dunst und Nebel Donnerstag (2. März) : 6 bis 10 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Dunst, trocken

: 6 bis 10 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Dunst, trocken Freitag (3. März) : 5 bis 10 Grad, ruhiges Hochdruckwetter

: 5 bis 10 Grad, ruhiges Hochdruckwetter Quelle: Wetterexperte Dominik Jung

Doch generell werde es erstmal deutlich kühler, so Jung. Insgesamt dürfen wir uns laut den Prognosen der beiden Fachleute auf einen März mit normalen Temperaturen für die Jahreszeit einstellen. Frühlingshafte Temperaturen wie Mitte Februar dürften die Ausnahme bleiben. Während der Februar noch stürmisch war und der DWD mehrfach vor Sturmgefahr warnte, wird der März voraussichtlich weniger windig sein. (Lucas Maier)

