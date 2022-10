Experte erklärt Wetter-Achterbahn: „Eiskalte Arktisschelle“ vor letztem Sommerschub

Der Oktober meint es gut mit uns. Die Sonne scheint und die Temperaturen sind außergewöhnlich hoch. Doch der Herbst ist sehr dynamisch und arktische Luft macht sich auf der Nordhalbkugel breit.

München - Der Herbst zeigt sich hierzulande immer noch von seiner schönsten Seite. Die letzten Tage waren sommerlich warm bei Temperaturen um die 25 Grad. Diese sind deutlich zu hoch für den Herbst. Sie bringen dennoch einen Vorteil, denn die hohen Heizkosten werden dank des warmen Wetters zunächst aufgeschoben. Das „Energiesparwetter“ könnte sogar bis Anfang November bleiben, wie Experten vorhersagen. Im hohen Norden sehen Meteorologe derweil eine Arktisschwelle, die nochmals für kühle Temperaturen sorgt.

Wetter-Achterbahn: Herbst bringt eiskalte Arktisschelle über den Norden

„Der Herbst ist immer eine spannende Zeit!“, erklärt der Meteorologe Björn Alexander von wetter.de. Auf dem Atlantik ist so einiges los, denn dort wüten schwere Stürme und Orkanböen. Der Winter bringt sich so langsam in Position, doch noch muss sich die kalte Luft gegen die warme Luft durchsetzen. Die Wärme aus den südlichen Breiten reicht noch sehr weit Richtung Norden. Doch auch die polaren Luftmassen breiten sich so langsam Richtung Süden aus.

Dies liegt vor allem daran, dass die Kraft der Sonne auf der Nordhalbkugel langsam nachlässt und die Tage immer kürzer werden, wie der Wetterexperte weiter erklärt. Der Polarwirbel formiert sich und bildet quasi die Grenze und einen Schutzwall zwischen den beiden Luftmassen. Den Polarwirbel kann man auch als „Big Player“ des Winters beschreiben. Er bestimmt unter anderem, wie der Winter wird, auch in Deutschland. Die erste Prognose deutet zumindest schon mal auf einen kalten Dezember hin.

Dynamische Wetterlage auf der Nordhalbkugel – warme Luft bleibt dennoch

Grönland ist laut dem Meteorologen Alexander ein gutes Beispiel für die dynamische Lage des Wetters. Momentan sind die Luftmassen dort etwa 20 Grad über den Durchschnittstemperaturen. Am Mittwoch und Donnerstag schlägt dann aber eine eiskalte Arktisschelle zu, die die Wetterlage aufwirbelt. Danach breitet sich wieder warme Luft aus. „Da steckt momentan eine enorme Dynamik in der Wetterentwicklung, bevor sich im Laufe der nächsten Wochen dauerhaft die kälteren Luftmassen durchsetzen dürften“, erläutert Alexander.

In Deutschland wird es vorerst zu keiner eisigen Kälte kommen. Am Donnerstag und Freitag bleibt es noch bewölkt und neblig. Es kann zu Niederschlägen kommen, die dann jedoch am Freitagabend abziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Am Wochenende wird es zwar trockener, dennoch sollte man bei Spaziergang nicht auf den Regenschirm verzichten. (vk)