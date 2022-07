Hitze in Deutschland: Zwei Regionen könnten besonders hohe Temperaturen verzeichnen

Von: Jennifer Lanzinger

Hitzewelle in Deutschland: Für einige Personengruppen kann die Hitze sogar gefährlich werden. (Symbolfoto) © Ricardo Rubio/dpa

Die Hitze macht bereits Spanien, Portugal, Frankreich und Griechenland zu schaffen, nun muss sich auch Deutschland auf hohe Temperaturen einstellen. Zwei Regionen stehen im Fokus.

Offenbach - Seit Tagen kündigen Experten die ganz große Hitze für Deutschland an, bislang halten sich die Temperaturen jedoch auf einem erträglichen Niveau. Während für Deutschland zu Beginn der Woche mit deutlich höheren Temperaturen gerechnet werden muss, kämpfen mehrere Länder in Südeuropa mit Waldbränden und hunderten Hitze-Toten. Ein Mediziner erklärt deshalb, auf was Sie nun achten sollten.

Hitze in Deutschland: Wann wird die 40-Grad-Marke geknackt?

Wird die 40-Grad-Marke in Deutschland geknackt oder nicht? Ein Wetter-Experte aus Deutschland rückte schon schnell Montag und Dienstag der kommenden Woche (18. Juli) in den Fokus, dann könnte tatsächlich die 40-Grad-Marke überschritten werden. Am Sonntag verbreite sich landesweit bereits viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Nur im Norden könnten dichtere Wolken durchziehen. Den Meteorologen zufolge werden im Südwesten die höchsten Temperaturen erreicht. Dort sollen sie auf 25 bis 31 Grad klettern. Im Norden und Osten liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zu Montag kühle es auf 16 bis 8 Grad ab.

Die Woche startet sonnig mit lockeren Schleierwolken. Am Montag steigen die Temperaturen laut DWD auf 29 bis 34 Grad, während es im Westen und Südwesten bis zu 36 Grad werden soll. Die Küsten blieben hingegen von der Hitze verschont. In diesen Regionen erwarten die Meteorologen 20 bis 25 Grad.

Wetter in Deutschland: Zwei Regionen könnten besonders hohe Temperaturen verzeichnen

Am Dienstag sollen die Temperaturen dann noch einmal kräftig steigen, der DWD rechnet für diesen Tag mit dem vorläufigen Hitze-Höhepunkt in Deutschland. Im Südwesten und Westen könnte dabei eventuell die 40-Grad-Marke geknackt werden. Im Nordosten liegen die Maximalwerte zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zu Mittwoch könnten im äußersten Westen und Südwesten Schauer aufziehen, einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

In Spanien und Portugal macht die Hitze dagegen bereits jetzt vielen Menschen zu schaffen. Hunderte Menschen werden bereits als Hitze-Tote gezählt, Tausende Menschen müssen vor Waldbränden die Flucht ergreifen. Auch in Frankreich und Griechenland brennt es vielerorts: Europa ächzt unter der aktuellen Hitze-Welle. Doch auch die neuesten Prognosen für den August machen wenig Hoffnung.