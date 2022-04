Wetter-Prognose für Mai 2022: Kalte Eisheilige möglich - „geht ziemlich hin und her“

Von: Martina Lippl

Teilen

Blumen im Frost. © KJPeters/imago

Der Frühling geht in die nächste Runde. Wie wird das Wetter im Mai 2022? Die ersten Prognosen für den Wonnemonat zeigen einen Trend, doch alles scheint drin zu sein.

München – Sommerliche Temperaturen, Kälteschock mit den Eisheiligen oder endlich Landregen? „Möglicherweise fällt auch der Mai recht trocken und warm aus. Das zumindest sagt die aktuelle Maiprognose vom US-Wetterdienst NOAA“, orakelt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

„Zu warm und zu trocken“ - Wetter-Prognose für den Mai 2022

Die NOAA-Trendprognose sieht für den Mai 2022 eine Temperaturabweichung von 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel (1991 bis 2020) voraus. Im Westen und Nordwesten liegen die Werte um 0,5 bis 1 Grad darüber. Auch beim Niederschlag gibt es Abweichungen. Der Norden soll etwas zu trocken sein, ebenso im Süden. Nur an den Alpen könnte es etwas feuchter werden, erklärt der Wetterexperte. Im Rest von Deutschland entsprechen die Werte dem Klimamittel, führt Jung aus.

Wetter-Trend für Mai 2022

Bei den langfristigen Wettermodellen ist natürlich noch reichlich Spielraum für konkrete Wettervorhersagen im Mai 2022. Doch bei den Temperaturen und den Niederschlägen geben die Modelle einen Trend vor. Sie geben einen Ausblick, wie sich die Wetterlage entwickeln könnte. Aktuell bestimmt eine blockierende Hochdruckwetterlage das Wetter in Deutschland. Im Norden Europas liegt ein Hoch und im Süden ein Tief. Das Hochdruckgebiet über Skandinavien lenkt alle Tiefs nach Süden ab. In Spanien schneit es gerade. Offenbar ändert sich daran so schnell im Großen und Ganzen wenig. Das Hoch scheint sehr stabil, so Meteorologe Jung. Diese „High-over-Low-Wetterlage“ ist eher ungewöhnlich. Normalerweise befindet sich zwischen Island und Skandinavien ein Tiefdrucksystem und über dem südlichen Europa – zwischen Azoren und der Mittelmeerregion – ein Hochdruckgebiet.

Die NOAA-Modellprognose deutet, laut Meteorologe Paul Heger von wetter.com, auch im Mai auf ein kräftiges Tiefdrucksystem über Südwesteuropa hin, „das auch warme Luft aus Südafrika anzapft“. Wenn das Tiefdrucksystem sich einnistet, könnte es auch ziemlich kalte Eisheilige geben. Es stehen sich eben zwei sehr unterschiedliche Luftmassen gegenüber. „Und je nachdem, welche Luftmasse sich in Deutschland durchsetzt, geht es ziemlich hin und her.“ Kräftige Sommergewitter inklusive.

Wetterphänomen: Wann sind die Eisheiligen 2022?

Eisige Polarluft aus dem Norden ist vor allem bei Gärtnerinnen und Gärtnern gefürchtet. Verspäteter Frost und Kälte im Frühjahr kann den Pflanzen schaden. Die Eisheiligen zählen zu sogenannten meteorologischen Singularitäten – eine bestimmte Wetterlage, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten kann. Im Norden Deutschland beginnen die Eisheiligen mit dem Namenstag von Mamertus am 11. Mai. Nach Süddeutschland dringt die Kaltluft aus dem Norden bei dieser Wetterlage später vor. Deswegen sind dort die Eisheiligen ab dem 12. Mai bedeutsam, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und so kommen der 14. Mai (Bonifatius) und der 15. Mai (kalte Sofie) noch dazu, wohingegen der 11. Mai (Mamertus) nicht gültig sei.

11. Mai Mamertus 12. Mai Pankratius 13. Mai Servatius 14. Mai Bonifatius Im Süden und Südosten Deutschlands 15. Mai Die kalte Sofie oder kalte Sophia

Die Eisheiligen sind übrigens nicht zu verwechseln mit der Schafskälte. Ob es im Mai 2022 zu einem Kälteeinbruch kommt, wird sich zeigen. (ml)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA