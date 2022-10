Goldener Oktober bekommt kleinen Dämpfer – Erste kalte Nacht mit Bodenfrost angekündigt

Von: Martina Lippl

Teilen

Wetter in Deutschland: Das Satellitenbild zeigt Mitteleuropa am 6. Oktober 2022. © DWD-Radar

Das Wetter in Deutschland im Oktober bleibt golden. In der kommenden Nacht geht es mit den Temperaturen deutlich bergab. Bodenfrost ist in einigen Regionen möglich.

Offenbach – Der goldene Oktober hat so seine Problemchen. Das Wetter in Deutschland wird derzeit von einer kräftigen Westströmung bestimmt. Doch an den Küsten ist Wind gerade ein Thema. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag (6. Oktober) vor Sturmböen bis 70 km/h an den Küsten von Ostfriesland bis nach Ostpommern. Bis zum Abend sollen die jedoch abnehmen. Die Maximalwerte steigen tagsüber auf 16 bis 22 Grad.

Frost-Alarm: Erste kalte Oktobernacht steht bevor

Die erste kalte Oktobernacht steht bevor. Der Himmel ist in der Nacht teils sternenklar. In der Eifel (bis -1 Grad) und in der Lausitz ist, laut den DWD-Wetterexperten, in ungünstigen Lagen mit leichtem Frost zu rechnen. In der Mitte und im Süden (Baden-Württemberg und Bayern) kann sich gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter bilden.

Bodenfrost Bodenfrost wird mit einem Thermometer 5 Zentimeter über dem Boden gemessen. Kühlt sich die unmittelbar über dem Erdboden befindliche Luftschicht bis unter den Gefrierpunkt ab, tritt laut dem DWD Bodenfrost auf. Der Erdboden muss dabei noch nicht gefroren sein.

Nachdem kleinen Dämpfer geht es aber mit dem golden Herbst im Oktober erstmal weiter. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag erneut zwischen 16 und 22 Grad. Im Süden muss sich die Sonne durch den zähen Nebel und Hochnebel kämpfen. An den Küsten bleibt es weiter windig.

Wetter in Deutschland – die Aussichten für das Wochenende

Am Samstag liegen die Höchstwerte laut DWD zwischen 15 und 19 Grad. Ein abgeschwächtes Frontensystem zieht über Deutschland hinweg. Da kann es einige Schauer und ein paar Wolken geben. Hartnäckig hält sich am Sonntag über der Mitte- und Süddeutschland der Nebel. In höheren Lagen über 700 Metern ist es den Tag über schon sehr sonnig. Es bleibt weitgehend trocken, bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad.

Wer sich lieber schon Gedanken über den Winter macht, sollte einen Blick in die ersten Trend-Prognosen für den Winter 2022/23 werfen. (ml)