„Oktosommer bringt 25 Grad“: Experte schwärmt von Sommertag im Oktober - und nennt konkretes Datum

Von: Martina Lippl

Beim Wetter in Deutschland steht richtig schönes Herbstwetter an. Die Temperaturen steigen bis auf 25 Grad – allerdings nur punktuell.

München – Goldig war zwar schon der Dienstag, doch nun geht es mit viel Sonne und Wärme beim Wetter weiter. Vor allem am Mittwoch (5. Oktober) wird es für diese Jahreszeit noch einmal richtig warm.

Wetter in Deutschland: Goldener Oktober 2022 ist endlich da

„Der Oktosommer kommt“, erklärt Meteorologe Dominik Jung, Chef vom Wetterdienst q.met. „Und der Oktober-Sommer bringt uns ein paar sehr angenehme Tage“, betont der Wetterexperte in seinem aktuellen Video. „Im Westen sind sogar 24 oder 25 Grad drin“. Bei Temperaturen, rund 25 Grad rund um den Rhein, wäre das laut dem Wetterexperten nochmal ein Sommertag – eben ein „Oktosommer“. Der Grund: Hoch „Timeo“ hat es sich über Mitteleuropa gemütlich gemacht.

Kleiner Schönheitsfehler: Morgens ist oft Nebel oder Dunst unterwegs, betont Jung. Da sei es nicht ganz so freundlich. Bis sich die Sonne überall durchsetzt, könnte es manchmal bis zum Mittag dauern.

Oktober bringt erstmal Sonne und Wärme

Der Mittwoch (5. Oktober) wird voraussichtlich der wärmste Tag der Woche. Löst sich der zähe Nebel auf, liegen die Höchstwerte bei 19 bis 24 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordwesten frischt der Wind jedoch auf. Zum Abend und in der Nacht ist nach der aktuellen Prognose im Bergland und an der Nordsee mit stürmischen Böen zu rechnen. Auch kann es ein paar Regenschauer geben.

Am Donnerstag (6. Oktober) bleibt es vielfach heiter bei Temperaturen bis zu 22 Grad. Im Süden bleibt es gebietsweise wolkig bis stark bewölkt. In der Mitte und im Norden scheint hingegen meist die Sonne. Auch am Freitag bleibt es trocken und bei Temperaturen bis zu 20 Grad recht mild.

Goldener Oktober in Deutschland: Ein Basset beim Spaziergang durch einen Herbstwald. © Frank Rumpenhorst/dpa

Wann ist der goldene Oktober vorbei?

Ob es in der zweiten Oktoberwoche mit dem goldenen und milden Wetter weiter geht, ist zunächst noch unsicher. „Die Wetterlage könnte zum Montag kippen“, warnt Meteorologe Jung mit Blick auf eine aktuelle Trendprognose des US-Wetterdienstes NOAA. Laut der 10-Tage-Vorhersage des DWD zieht für Deutschland (Stand: 4. Oktober, 13.47 Uhr) in der Nacht auf Montag nahe Benelux erster Regen auf. Im Laufe des Montags könnte es dann zeitweise Regen in der Nordwesthälfte geben. Doch bis dahin ist ja noch etwas Zeit. (ml)