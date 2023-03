Wetter-Experte macht bitterkalte März-Prognose: „Der Winter zeigt Zähne“

Von: Marcus Giebel

Von Frühling ist im März in Deutschland allem Anschein nach noch keine Spur. Stattdessen richtet sich der Winter noch einmal häuslich ein – das lässt sich mit einem Blick weit in den Westen erklären.

München – Das Wetter in Deutschland bekommt einen Winter-Nachschlag, der es in sich hat. Obwohl die kälteste Jahreszeit meteorologisch bereits vorbei ist, bleibt es sehr wahrscheinlich noch wochenlang kalt. Dazu sind immer wieder Schneeschauer möglich.

Wetter in Deutschland: Orkan-Serie sorgt für kalten März – keine Frühlingstemperaturen in Sicht

Jan Schenk, Meteorologe vom Weather Channel, nennt auch den Grund für die ungewöhnliche Wetterlage im März: „Wir haben eine richtige Orkan-Serie auf dem Nordatlantik. Die Winterstürme aus Nordamerika ziehen auf den Atlantik, treffen auf den Golfstrom, verstärken sich und ziehen dann in Richtung Grönland ab.“

Die Situation Tausende Kilometer weiter im Westen hat also Auswirkungen auf die Winter-Verlängerung in Europa. Denn während nach Grönland Warmluft ströme, werde die Kaltluft hierher gedrängt. Alles andere als unschuldig ist dem Wetter-Experten zufolge aber auch das Omega-Hoch Hazal, das Unwetter im Mittelmeerraum auslöse. Somit ergibt sich „eine stabile Wetterlage, die wird durch die Orkane stark gestützt“. Von Frühling in Deutschland also (noch) keine Spur.

Winterliche Verhältnisse: Deutschland erwarten im März kalte Temperaturen und neuen Schnee. © IMAGO / Bernd März

Winter-Wetter in Deutschland: Erst Mitte März kann es „ein kleines bisschen wärmer“ werden

Dieses Zusammenspiel bringt die Wetterküche richtig in Wallung. In Grönland sei es teilweise mehr als 20 Grad wärmer als im Normalfall zu dieser Jahreszeit, „während wir in Westeuropa sehr kalte Werte haben“. Mindestens bis Mitte März erwartet Schenk zu niedrige Temperaturen in Deutschland: „Danach kann es ein kleines bisschen wärmer werden und Ende März wird es dann wieder etwas kühler.“ Sicher sei: „Wir müssen uns auf einen kühlen, winterlichen März einstellen.“ Damit widerspricht Schenk seinem Kollegen Dominik Jung von wetter.net.

Auf die nahe Wetter-Zukunft fokussiert sich Alban Burster von wetter.com. „Der Winter zeigt Zähne“, schlussfolgert der Meteorologe beim Blick auf die kommenden Tage. Zu Beginn der ersten kompletten März-Woche erwartet er Niederschlag: Es seien „kräftige Schneeschauer“ im Verbund mit „Blitz und Donner“ möglich. Zwar gebe es „Unsicherheiten in den Modellen“ der Wetterprognosen, doch „es scheint so zu sein, dass da was auf uns zukommt“.

Der Umschwung setzt demnach bereits am Freitag (3. März) ein, am Sonntag (5. März) zieht noch einmal winterliche Kaltluft nach Mitteleuropa. Burster zufolge sinkt die Schneefallgrenze in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag im Osten und Südosten „bis ganz runter“, also auch in tiefe Lagen.

Der Winter macht sich nochmal breit: Dieses Bild könnte für den März 2023 in Deutschland stehen. © IMAGO / Rolf Poss

Wetter im März in Deutschland: Schnee und Schneeregen bereits am Wochenende

Der Freitag präsentiert sich noch sporadisch frühlingshaft, im Südosten Bayerns können es sogar zehn Grad werden. Im Rest des Landes pendeln sich die Temperaturen zwischen sechs und neun Grad ein. Vor allem in der südlichen Landesmitte sind Nebel und Hochnebel drin.

Bereits am Samstag fallen dann Schnee und Schneeregen – vor allem in der Mitte und im Osten, aber auch der Westen bleibt wohl nicht verschont. Teilweise zeigt das Thermometer nur noch drei Grad an. Richtig winterliche Verhältnisse verspricht dann der Sonntag, der nasskalt wird und im Norden und Süden Bayerns nur Temperaturen um den Gefrierpunkt parat hält.

In der neuen Woche sinkt die Schneefallgrenze laut Burster weiter. Dann sind auch Minustemperaturen möglich. „Nachts bleibt es frostig kalt und tagsüber haben wir zum Teil nur ein paar Grad plus, bei zum Teil weiteren kräftigen Schneeschauern“, prognostiziert der Wetter-Experte. Der Frühling lässt sich also in diesem Jahr etwas länger bitten. (mg)