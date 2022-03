Wetterumschwung naht: Sonntag nochmal Sonne tanken - danach freuen sich Hobbygärtner

Von: Kathrin Reikowski

Wetter in Deutschland: Am Wochenende gibt es nochmal Sonne satt, leichte Eintrübungen folgen. Ab Dienstag können Hobbygärtner mit Schauern rechnen - doch nicht überall.

Offenbach/München - Sonne, Ausflugswetter und Frühlingstemperaturen: Das März-Ende zeigt sich den Deutschen von der angenehmen Seite. Doch Hoch „Peter“ geht die Puste aus - und damit bekommt das schöne Wetter im Norden und Nordosten erste Eintrübungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag (26. März) berichtete.

Sonne und Regen wechseln sich zum Märzende ab © Sebastian Willnow/dpa

In den südlichen Bundesländern geht der Super-Frühling am Sonntag jedoch zunächst noch weiter. In der Mitte und im Norden halten sich Nebel und Wolken morgens schon länger. Im Tagesverlauf lockert es dann auf. In vielen Regionen kann man aber weiterhin die Sonne genießen, „wenngleich es um ein paar Grad kühler ist als entlang des Oberrheins mit teils über 20 Grad“, wie Florian Bilgeri von der Wettervorhersagezentrale sagte.

Wetter in Deutschland: Temperaturunterschied zum Wochenbeginn zwischen Nord und Süd

Zum Wochenbeginn bleibt laut Vorhersage der Temperaturunterschied zwischen dem Süden mit über 20 Grad und dem Norden mit unter 15 Grad erhalten. Auch die Wolken sind im Norden deutlich dichter als in der Mitte und im Süden.

Bisher war der März tagsüber warm und sehr trocken. Doch nachts gab es noch starken Bodenfrost. Neben der Nässe eine Sorge für Hobbygärtner. Mit unseren Tipps mildern Sie die Folgen von Spätfrost an den Pflanzen ab.

Wetter in Deutschland: Schauer kommen

Ab Dienstag können sich Hobbygärtner auf erste Erleichterungen freuen: Es soll etwas wechselhafter werden, mit häufigeren Schauern.

Regentropfen liegen auf Blättern einer Pflanze. © Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

„Dabei bleibt es aber zunächst beim Muster: Süden mild, Norden etwas kühler“, wie Bilgeri sagte. (dpa/kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.