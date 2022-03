Wetter im Sommer 2022: Experten machen erste ernste Hitze-Prognose

Von: Julia Cuprakowa

Erlebt Deutschland 2022 den nächsten Hitze-Sommer? Wetter-Experten wagen erste Prognosen.

Dortmund – Noch ist der Sommer 2022 zwar in weiter Ferne, dennoch wagen Meteorologen erste Wetter-Prognosen für die warme Jahreszeit. Welches Wetter erwartet uns im Sommer? Bisher konnte sich der Winter nicht so richtig durchsetzen. Der Februar steht ganz im Zeichen von mildem und sehr stürmischem Wetter in Deutschland*.

Sommer-Wetter 2022: Langfristprognosen sagen Hitze-Sommer voraus

Denn gleich drei Orkantiefs fegten über das Land mit Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h und hinterließen eine Schneise der Zerstörung*. Der März verspricht dagegen eher ruhiger, aber ebenfalls sehr mild zu werden, wie echo24.de im aktuellen Wetter-Ticker* berichtet. Kommt schließlich ein Hitze-Sommer nach einem warmen Frühling?

Grundsätzlich sind die Langfristprognosen der Vorhersage-Modelle mit Vorsicht zu genießen. Sie geben lediglich einen groben Anhaltspunkt auf die errechnete Wahrscheinlichkeit von zu warm oder zu kühl oder zu nass und zu trocken, wie wetterprognose-wettervorhersage.de berichtet. Was sagen nun die Modelle für das Sommer-Wetter 2022 voraus?

Wetter im Sommer 2022: Langzeitmodell schließt Mega-Hitze nicht aus

Das Langzeitmodell der NASA berechnet für das Wetter im Sommer 2022 eine Abweichung der Temperaturen von +1,0 bis +2,0 Grad – also deutlich im zu warmen Bereich. Nach dieser Prognose wären Hitzeperioden demnach nicht auszuschließen.

Eine Dürre oder eine ausgeprägte Trockenheit lässt sich mit einer normalen Niederschlagsprognose für den Moment nicht ableiten, so die Wetter-Experten. Diesen Trend bestätigen auch die europäischen Langfristprognosen, berichtet echo24.de*.

Laut europäischen Wettervorhersage-Modellen hat der Sommer im Juni zwar so seine Startschwierigkeiten, kommt dann aber ab der zweiten Juli-Hälfte so richtig im Schwung und kann für einen deutlich zu warmen Hochsommer im August sorgen. Die Niederschlagsprognose ist gegenüber dem vieljährigen Mittelwert unauffällig.

Sommer-Wetter 2022: Erwartet uns ein Hitzesommer nach mildem Winter?

Schon die ersten Tage im Februar waren wenig winterlich. Eine mittlere Temperatur von 4,4 Grad wurde in Deutschland ermittelt, somit weicht die Temperatur aktuell um ganze 3,8 Grad, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet. Schuld daran ist die Westwetterlage, die scheinbar wieder voll da ist.

Die kommenden Tage bleiben windig und teils nass und vor allen Dingen sehr mild*. Und auch der März, April sowie Mai sollen deutlich wärmer werden, als im langjährigen Klimamittel. Und wie sieht es nun mit den Sommermonaten 2022? Ist der milde Winter und der warme Frühling ein Indiz für einen heißen Hitzesommer?

Daswetter.com gibt an, dass es ab März ganz schnell in Richtung Frühsommer* gehen soll. Die ersten Prognosen für Juni und Juli sind teilweise noch etwas ungenau. Aber: Das europäische Wetter Wettermodell ECMWF sieht die beiden Monate recht normal temperiert, also nicht zu warm und auch nicht zu kühl. Laut Wettermodellen von NOAA (staatlicher US-Wetterdienst) fällt das Sommer-Wetter allerdings ganz anders aus.

Sommer-Wetter 2022: Sommermonate könnten deutlich wärmer ausfallen – Unwetter-Gefahr steigt

NOAA rechnet mit einem 1 bis 2 Grad zu warmen Juni. Auch der Juli könnte rund 2 Grad wärmer als üblich ausfallen. NOAA vergleicht dabei mit dem aktuellen 30-Jahresmittel von 1991 bis 2020. Das war an sich schon eine sehr warme Wetterphase.

Also hat der Sommer durchaus Potenzial, ein Hitzesommer zu werden, wie daswetter.com weiter berichtet. Nach einem milden und teilweise sehr trüben Winter hört sich ein heißer und sonniger Sommer erst einmal gar nicht so schlecht an.

Im Sommer 2022 drohen erneut Hitze-Wellen und Unwetter. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa

Aber: Durch die Hitze könnte es auch zu neuen Extrem-Wetter* kommen. Der vergangene Sommer brachte bereits zahlreiche Unwetter mit sich. Darunter auch das tödliche Wettergeschehen im Ahrtal. Weitere Unwetter* könnten auch in diesem Sommer auftreten, ob auch in diesem Ausmaß ist unsicher, aber nicht ausgeschlossen. *echo24.de ist wie RUHR24 ein Teil des Redaktionsnetzwerksvon IPPEN.MEDIA