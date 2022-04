Sturm-Alarm: „Nasim“ zieht über Deutschland - Vor allem Süden betroffen

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Vielerorts bleibt es vorerst ungemütlich: Sturm, Regen und Schnee sind angekündigt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Am Donnerstag zieht Sturmtief Nasim über viele Teile des Landes hinweg, der Höhepunkt wird für Freitag erwartet. Vor allem der Süden muss sich auf Orkanböen, Regen und kalte Temperaturen einstellen.

Offenbach - Noch immer fehlt vom Frühling jede Spur, auch warme Temperaturen lassen sehnlichst auf sich warten. Nun sorgt Sturmtief Nasim für stürmische Tage, kurzzeitig seien sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Auch Regen und einzelne Gewitter werden erwartet, das Wetter* zeigt sich erneut von einer ungemütlichen Seite.

Sturmtief über Deutschland: Höhepunkt von „Nasim“ am Freitag erwartet - Vor allem Süden betroffen

Wie der Deutsche Wetterdienst erklärt hatte, sorgt Sturmtief Nasim in der zweiten Wochenhälfte für stürmische Zeiten in vielen Teilen Deutschlands. Kurzzeitig seien nicht nur Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern möglich, auch auf vielerorts Regen und vereinzelte Gewitter müssen sich große Teile Deutschlands einstellen. Das bestätigte Felix Dietzsch vom DWD in Offenbach am Dienstag.

Vor allem der Süden ist von dem neuen Sturmtief betroffen. Am Donnerstag bleibt es zwar weiterhin mild, doch der Sturm zieht gemeinsam mit Regen auf. Im Laufe des Freitags gewinnt „Nasim“ dann noch einmal an Tempo. Dort nimmt demnach der ohnehin schon kräftige Regen am Freitag noch einmal zu, hauptsächlich um den Schwarzwald herum. Der Wetterdienst warnt für einige Regionen vor „unwetterartigen Mengen“. Auch der Wind sei weiterhin ein Thema, der am Freitag in Alpennähe und eventuell noch weiter in Richtung Norden in Sturmstärke wehen werde. Geht es nach den Experten von Wetter.com könnte der Wind vereinzelt sogar Orkanstärke erreichen. Durch starke Regenfälle könnten demnach auch vereinzelt Flüsse und Bäche über die Ufer treten.

Wetter in Deutschland: Sturm zieht am Donnerstag auf - Wind weht bereits am Mittwoch frisch

Doch zuvor bleibt es am Mittwoch bei Temperaturen zwischen 9 und 17 Grad noch überwiegend trocken. Am Nachmittag breiten sich jedoch in mehreren Regionen Schauer und Regen aus. Der Wind weht bereits frisch.

Im Norden wird es dem Wetterdienst zufolge bereits am Nachmittag besser, gebietsweise lockern die Wolken sogar auf. Davon kann in der Mitte und im Süden keine Rede sein: Dort lässt sich Dauerregen nieder, der auch am Freitag nicht abzieht. Zudem bleibt es windig. Vom Saarland bis zum Hochrhein gibt es örtlich Gewitter, in einigen Regionen des Mittelgebirges fällt Schnee.

Ostersonntag ist heuer Mitte April, doch die Wetterprognose sieht wenig frühlingshaft aus. Wird am Ende aus dem Oster- ein Schneehase? Die Prognose für den April.*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA