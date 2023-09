Erst Temperatursturz und Unwetter-Gefahr – dann gibt Sommer „eine dicke Zugabe“

Von: Josefin Schröder

Der Herbst lässt auf sich warten, das Wetter bleibt sonnig und warm. Doch der Spätsommer legt eine kurze Pause ein. In einigen Regionen drohen dann sogar Unwetter.

Kassel – Offiziell ist es schon Herbst, auch wenn es sich das Wetter nicht so anfühlt, denn es herrscht eine für diese Zeit ungewöhnliche Hitze. Montag (11. September) und Dienstag (12. September) kann es sogar bis zu 34 Grad heiß werden. Die Temperaturen des Septembers liegen durchschnittlich bei 18,8 Grad. Zum Vergleich: Der Juli lag bei 18,7 und der Juni bei 18,6 Grad.

Der Monat war bisher so warm wie noch nie, seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 142 Jahren, weiß Wetter-Experte Dominik Jung. „Der Sommer gibt in diesem September eine dicke Zugabe.“

Wetterwechsel am Dienstag: Unwetter in Hessen möglich

Allerdings droht schon am Montagabend im Westen Deutschlands ein kurzer, aber heftiger Umschwung mit Starkregen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen in der Nacht zu Dienstag weitere Schauer und Gewitter aus dem Westen auf. Es muss mit teils schweren Gewittern und Unwettern gerechnet werden. Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich. Auf Bayern kommen ein Kälteeinbruch und Gewitter zu, berichtet Merkur.de. In Hessen bleibt der Temperatursturz aus, der Sommer gönnt sich keine Pause.

Eine Kaltfrontpassage sorgt für einen kühlen, stark bewölkten und wechselhaften Mittwoch (13. September). Vor allem südlich des Mains kommt es zu Gewittern, die am Nachmittag und Abend allmählich nach Süden abziehen.

Nach einer Unwetter-Pause soll sich der Spätsommer in voller Pracht zurückmelden. © Montage: zema-medien/Thomas Warnack/dpa

Der Donnerstag (14. September) dreht wettertechnisch dann wieder auf – im Positiven. Laut Dominik Jung wird es zum Wochenende hin „wieder deutlich schöner und wärmer“. Unter anderem mit über 20 Grad in Niedersachsen, wie kreiszeitung.de schreibt. Der Sommer könnte sich weiter in die Länge ziehen.

Wetter-Vorhersage für die kommende Woche

Dienstag (12. September): 25 bis 30 Grad, bewölkt, zum Abend zunehmend gewittrig, teilweise mit Sturmböen.

25 bis 30 Grad, bewölkt, zum Abend zunehmend gewittrig, teilweise mit Sturmböen. Mittwoch (13. September): 20 bis 23 Grad, stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter.

20 bis 23 Grad, stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. Donnerstag (14. September): 20 bis 24 Grad, wieder heiter und sonnig.

20 bis 24 Grad, wieder heiter und sonnig. Freitag (15. September): 21 bis 27 Grad, zeitweise wolkig, meist trocken.

21 bis 27 Grad, zeitweise wolkig, meist trocken. Samstag (16. September): 23 bis 29 Grad, sonnig.

23 bis 29 Grad, sonnig. Sonntag (17. September): 24 bis 32 Grad, meist freundlich und trocken.

Wetter-Prognose: Spätsommer kehrt ab Donnerstag zurück

Das kommende Wochenende bringt Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Am Sonntag (17. September) sind für Deutschland sogar Höchstwerte vorausgesagt: Bis zu 32 Grad – meist freundlich und trocken soll es werden.

Laut dem Meteorologen könnte auch der nächste Monat recht warm und trocken ausfallen. Ein goldener Oktober ist durchaus möglich, meint Jung. Die Prognose für den diesjährigen Winter beunruhigt die Wetter-Experten allerdings. (Josefin Schröder)