Wetter in Deutschland: Winter bringt einen „Meter Neuschnee“ – Lawinen-Gefahr droht

Von: Linus Prien

Ein Mann in Straubing räumt Schnee auf einer Straße (Symbolbild). © Armin Weigel/dpa

Vor allem im Süden und im Osten kann man sich weiter über Schneefall freuen. In den Alpen soll es sogar zu einem Meter Neuschnee kommen. Die Lawinengefahr ist deswegen aber nicht zu unterschätzen.

München - Der Winter in Deutschland hatte dieses Jahr seine Anlaufschwierigkeiten. Über längere Zeiträume gab es relativ hohe Temperaturen und wenig Schnee. Das sollte sich im Januar beim Wetter in Deutschland dann jedoch ändern. Fast im ganzen Land brachen die Temperaturen ein. Zudem schneite es fast im ganzen Bundesgebiet. Manche Wetterprognosen sagten für den Februar Temperaturen von bis zu - 20 Grad voraus. Soweit soll es vorerst zwar nicht kommen. Der Winter wird jedoch in die Verlängerung gehen.

Wetter in Deutschland: Wettervorhersage prognostiziert bis zu einem Meter Neuschnee in den Alpen

Gute Nachrichten für alle Skifahrer und Bergliebhaber bietet die Wettervorhersage: Es soll vor allen in den Bergen weiter mächtig schneien. „In den Alpen droht bis zu ein Meter Neuschnee“, sagt Meteorologe Jan Schenk, wie The Weather Chanel zum aktuellen Wetter in Deutschland berichtet. Damit aber noch nicht genug. Auch im Flachland wird es wohl weiter schneien. Vor allem im Osten und im Süden der Bundesrepublik kann man laut Wetterprognose mutmaßlich noch einmal mit Schnee rechnen.

„Auch am Erzgebirge und im Osten fällt noch Schnee. In Sachsen und Thüringen kommen auch nochmal 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen“, erklärt Schenk weiter zum Wetter in Deutschland.

Winter in Deutschland: Wetter bringt auch Lawinengefahr mit sich

Gerade in den Bergen ist der Winter jedoch auch mit Vorsicht zu genießen, denn die Lawinengefahr ist nicht zu unterschätzen. Besonders Wintersportler sollten bei der Wetterprognose in Deutschland auf der Hut sein, meint Schenk: „Wir haben auch heute noch Tauwetter in den Bergen und wenn dann so viel Schnee fällt, dann ist die Lawinengefahr sehr hoch. Wer sich aufmacht in die Berge, der sollte auf die Lawinenwarndienste hören“.

Auch auf den Straßen ist beim Wetter in Deutschland weiterhin Vorsicht geboten: Schnee und Glätte haben beispielsweise in der osthessischen Rhön zu Verkehrsbehinderungen geführt. Autos und Lastwagen seien liegen geblieben, hätten sich an Steigungen festgefahren und die Straße blockiert, teilte die Polizei mit. Zudem stürzen zwei Bäume um. (lp/dpa)