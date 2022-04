Winter-Einbruch über Deutschland: Fast 30 Zentimeter Schnee! Regionen melden bitterkalte Temperaturen

Ein Auto fährt hinter einem schneebedeckten Zweig über die Straße. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bis zu minus 10 Grad und fast 30 Zentimeter Schnee: diese Zahlen melden gleich mehrere Regionen in Deutschland. Der Wintereinbruch hat Deutschland am Wochenende fest im Griff.

Offenbach/München - Mit diesem Wintereinbruch Anfang April dürften die wenigsten in diesem Frühling noch gerechnet haben. Frostige Temperaturen, vielerorts eine dicke Schneedecke und Schneegestöber verwandeln das Land am Wochenende in eine Winter-Landschaft. Vielerorts sind die Temperaturen in der Nacht sogar in den zweistelligen Minusbereich gefallen.

Die Menschen in Deutschland haben eine frostig-winterliche Aprilnacht hinter sich. In tieferen Lagen, abgesehen von Gipfeln wie der Zugspitze, kann sich Baden-Württemberg über die dickste Schneedecke freuen. „Niederstetten hat am Sonntagmorgen 27 Zentimeter gemeldet“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst*. Auf der Schwäbischen Alb seien an mehreren Stationen 20 Zentimeter gemessen worden. Und selbst in München lagen 10 Zentimeter Schnee.

Ungewöhnlich sei vor allem die örtlich große Schneemenge, sagte der DWD-Experte. Schnee im April sei demnach nicht selten, jedoch habe es meist weniger Schnee bis Ende April oder sogar Anfang Mai gegeben. Und auch die Temperaturen sanken im Vergleich zum sonnigen Wochenende der Vorwoche ins Frostige. Die niedrigste Temperatur wurde mit minus 10,5 Grad in Wernigerode in Sachsen-Anhalt gemeldet. In Eslohe im Sauerland und rund um den Harz waren die Minusgrade ebenfalls zweistellig - bei minus 10 Grad.*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA