Nach Wintereinbruch: Wetter-Wende steht bevor

Von: Miriam Haberhauer

Die kommende Woche bringt nur noch vereinzelten Schneefall in Deutschland. Atlantikluft bringt mildere Temperaturen.

München – Nach dem ungewöhnlichen warmen Jahresbeginn, hatte der Winter den Freistaat zuletzt fest im Griff. Auch der Rest der Bundesrepublik bekam die Kältefront zu spüren. Warme Luft vom Atlantik verspricht nun aber einen Wetterwechsel.

Hochdruckgebiet über Atlantik – Wetter über Deutschland unbeständig

Nach dem überraschenden Kälteeinbruch Mitte Januar wird sich der Winter wohl genauso schnell wieder verabschieden, wie er gekommen ist. Wie wetter.com berichtet, bildet sich im Moment ein Hochdruckgebiet über dem Atlantik, welches von Westen mildere Temperaturen mit sich bringt und den Winter in die Berge zurückdrängt.

Gleichzeitig wird die Luft durch die höheren Temperaturen feuchter, was zum Wochenbeginn zu Hochnebel in ganz Deutschland führen wird. Nur im Norden und in den Alpen wird sich die Sonne teilweise blicken lassen. Die Temperaturen klettern zur Wochenmitte im Nordwesten auf bis zu sechs Grad. Vom Schnee dürfen sich Winterfans in den kommenden Tagen also wohl erstmal verabschieden.

Zumindest die Bilanz auf den Skipisten in Deutschland dürfte zumindest für dieses Wochenende einigermaßen positiv ausfallen. Die winterlichen Temperaturen lockten hunderte Skifahrer auf die Pisten.

© IMAGO/imageBROKER/alimdi / Reinhold Ratzer

Ab Donnerstag: Regenfront aus dem Norden bringt Glatteis

Stattdessen macht sich in der Nacht zu Donnerstag vom Nordosten aus eine Regenfront über ganz Deutschland breit, die nur im Süden noch einzelne Schneeflocken mit sich bringt. Dort, wo der Regen gefriert, ist mit Glatteis zu rechnen. Im Nordwesten bleiben die Temperaturen mild, bei bis zu sieben Grad.

Erst zum Wochenende sinken die Temperaturen wieder leicht, für einen erneuten Wintereinbruch in ganz Deutschland reicht das aber nicht aus. Nur Bayern kann sich zu Wochenbeginn noch über Schneefälle freuen, der DWD warnt vor Frost und Glätte. (mlh)