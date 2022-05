Wetter im Juni, Juli und August: Sommer-Prognose ist da

Von: Janine Napirca

Die Wettertrends für den Sommer 2022 sind da: Juli und August sollen wechselhaft werden.

München - Während sich die Land- und Forstwirtschaft nach einem trockenen Mai über mehr Regen im Sommer freuen dürften, sehen das die übrigen Deutschen, die sich auf schönes Urlaubswetter in den Sommermonaten freuen vermutlich anders. Computermodelle sagen für Juli und August wechselhaftes Wetter voraus, wie aus einem Bericht von Wetter.de hervorgeht.

Sommerlichen Mai genießen – im Sommer 2022 kann das Wetter wechselhaft werden

Für den Mai fallen die Wetterprognosen eher trocken aus, weshalb man Wetterexperten zufolge das gute, sommerliche Wetter genießen sollte. Denn im „richtigen“ Sommer, also in den Sommermonaten Juni, Juli und August kann es durchaus zu Unwetter, Gewittern und Niederschlag kommen.

Genießen Sie das gute Wetter im Mai. © BDS/Imago

Der meteorologische Sommeranfang ist der 1. Juni, das Ende wird auf den 31. August datiert. Während dem Bericht zufolge in Deutschland im Schnitt im Sommer um die 230 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, bescheren uns Juni, Juli und August durchschnittlich jeweils 210 Sonnenstunden, also insgesamt 630 Stunden Sonne. Besonders heiß und trocken waren die Sommer 2003, 2018 und 2019. Eher nass verliefen die Sommer 2011, 2017 und 2021. Aber auch in den Sommern 2015 oder 2016 gab es regional viel Regen.

Keine sichere Voraussage: Computermodelle lassen nur Wettertrends und keine Wetterprognosen zu

Langfristige Wettervorhersagen sind dem Bericht zufolge rein experimenteller Natur. Durch die Computermodelle können lediglich Wettertrends, und keine Wetterprognosen vorausgesagt werden. Allerdings sehen laut Bericht sowohl die Berechnung des Amerikanischen Wetterdienstes NOAA als auch europäische Berechnungen aktuell für den Sommer 2022 wesentlich wechselhaftere Zeiten – insbesondere im Juli und August. (jn)