WhatsApp-Grüße zu Weihnachten: Die besten Sprüche zum Fest 2022

Von: Mark Stoffers

WhatsApp-Weihnachtsgrüße sind eine schöne Geste, um Weihnachten an die Liebsten zu denken. Die besten Weihnachtssprüche für 2022 im Überblick.

München – WhatsApp-Grüße an Weihnachten gehören mittlerweile ebenso zum Repertoire wie die Weihnachtsgans oder der Tannenbaum an Heiligabend und den Festtagen. Und auch wenn es in diesem Jahr keine Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gibt, sind nicht alle Lieben an Weihnachten 2022 versammelt.

WhatsApp-Grüße an Weihnachten gehören mittlerweile zum guten Ton. Weihnachtssprüche können zuweilen kurz, lustig oder traditionell sein. © Michael Kappelern / dpa

Ein oder mehrere WhatsApp-Weihnachtsgrüße können da zum Fest der Liebe schnell Abhilfe schaffen und den Liebsten zeigen, dass man mit einem WhatsApp-Spruch zu Weihnachten an sie denkt. Gerade weil man die Festtage an Weihnachten im Jahr 2022 nicht mit allen Freunden oder der gesamten Familie verbringt.

WhatsApp-Grüße zu Weihnachten: Die besten Sprüche zum Fest der Liebe 2022

Geschmäcker sind bei WhatsApp-Grüßen zu Weihnachten bekanntlich so verschieden wie die Wahl der Geschenke an Weihnachten. Doch eine Auswahl der besten WhatsApp-Weihnachtsgrüße zum Versenden an die Liebsten kann auch zu Weihnachten 2022 nicht schaden. Wer die Wahl hat, hat in dem Fall vor Weihnachtssprüchen via WhatsApp weniger die Qual.

Weihnachten ist keine Jahreszeit – das ist ein Gefühl. Das gilt auch besonders in diesem Moment, wenn wir uns gerade nicht sehen können.

Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück.

Das schönste Geschenk zu Weihnachten ist, dich in meinem Leben zu haben!

Danke für das wertvollste aller Geschenke: deine Freundschaft. Aus tiefster Seele wünsche ich dir und deiner Familie ein rundum glückliches Fest der Liebe. Frohe Weihnachten!

Liebe Millennials: Das Christkind hat alle eure Profile bei Insta gesehen. Zu Weihnachten gibt es etwas zum Anziehen und einen Duden!

Kaminprasseln, Lichterketten, Tannenduft: Weihnachten liegt in der Luft. Möge das diesjährige Fest dich reich mit Zufriedenheit, Glück und Gesundheit beschenken.

Weihnachten, oh Weihnachten. Wie wird es wohl dieses Jahr? Ich lasse dir jedenfalls festliche Grüße da!

Mein lieber Herzensmensch, mögest du ein seelenwärmendes, freudentränenreiches und kuschelig schönes Weihnachten feiern, wie du es dir perfekter nicht erträumen könntest. Ich hab dich lieb.

Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft. Denn Weihnachten steht für Gemeinsamkeiten, auch wenn wir uns nicht sehen können.

DU bist mein Lieblingsmensch. Von Herzen frohe Weihnachten!

Am liebsten sind mir die Geschenke, die ich nicht auspacken muss, sondern die ich auch in der Nacht anrufen kann. Danke für deine wundervolle Freundschaft und frohe Weihnachten!

Die besten Weihnachtsgrüße über WhatsApp sollen den Liebsten in der besinnlichen Zeit zu Weihnachten und an Heiligabend ein warmes und wohliges Gefühl geben, auch wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe sind und die Festtage mit einem verbringen, können die besten WhatsApp-Grüße zu Weihnachten und WhatsApp-Weihnachtssprüche 2022 hoffentlich für mehr als nur ein bisschen besinnliche Stimmung sorgen.

WhatsApp-Weihnachtsgrüße: Kurze Sprüche und Botschaften den Liebsten an Weihnachten 2022 schicken

Manchmal muss es auch an den Feiertagen schnell gehen. Deshalb eignen sich kurze WhatsApp-Weihnachtsgrüße 2022 besonders gut, falls man zwischen Essen und Bescherung oder dem Weg zur Kirche noch schnell mehrere Nachrichten als WhatsApp-Weihnachtsprüche über den Messenger für Weihnachten 2022 schicken will.

Mit teuren Geschenken kann ich nicht dienen, doch bin ich hier mit Liebe erschienen! Frohe Weihnachten!

Stille Nacht, heilige Nacht, dieses Jahr ist nun vollbracht! Frohe Weihnachten!

Ich wünsche dir fröhliche Weihnachtstage und auch wenn ich es viel zu selten sage: Ich hab dich lieb!

Plätzchen, Braten, Süßigkeiten – ich freu mich auf die Feierlichkeiten! Frohe Weihnachten!

Ich finde nicht nur am Weihnachtsfeste: Du bist einfach für mich die/der Beste!

Ich hoffe du wurdest mit Geschenken umgarnt, fühl dich von mir umarmt – Frohe Weihnachten!

Ich hoffe mein kleines Geschenk gefällt, die Verpackung hat es leicht entstellt. Mit Liebe war ich auf der Such‘... komm ruhig öfter zu Besuch! Frohe Weihnachten!

Oh du fröhliche, Oh du Selige, heißt es auch in diesem Jahr! Ich habe nur diesen Spruch im Repertoire! Frohe Weihnachten!

Kurze WhatsApp-Grüße zu Weihnachten treffen dennoch voll ins Herz. Denn auch die kurzen WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten lassen an den Feiertagen keine Möglichkeit verstreichen, den Liebsten noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, was sie einem um Weihnachten herum bedeuten.

WhatsApp-Weihnachtsgrüße: Lustige Sprüche für Heiligabend und die Feiertage senden

Ein bisschen Spaß sollte mit WhatsApp-Weihnachtsgrüßen aber auch rund um die Festtage an Weihnachten 2022 erlaubt sein. Vor Humor verschließen sich auch die WhatsApp-Grüße zu Weihnachten 2022 nicht. Lustige Weihnachtssprüche, die für WhatsApp tauglich sind, gibt es zuhauf, mit denen man seinen Liebsten Weihnachten 2022 versüßen kann.

Ich wüsche Dir fröhliche Weihnachten mit vielen Plätzchen und brauchbaren Geschenken!

Kaum zu glauben, aber wahr: Weihnachten ist auch dieses Jahr! Ein tolles Weihnachtsfest für Dich und Deine Familie.

Ich schicke Dir diese Weihnachtskarte, um neben dem ganzen Kommerz an den wahren Grund von Weihnachten zu erinnern: die Geburt des Weihnachtsmannes!

Ich wollte Dir dieses Jahr zu Weihnachten etwas Bezauberndes, Aufregendes und Wunderschönes schicken. Am Postschalter befahl man mir aber, aus dem Paket zu steigen, sonst würden sie den Sicherheitsdienst holen.

Frohe Weihnachten! Mögen Dich Ströme von Glühwein und ein knuspriger Gänsebraten zum Fest begleiten.

Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest, und dass Ihr nicht meine Lebkuchen esst!“

Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen.

Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen!

Und? Wie viel Glühwein hast du schon gebunkert. Ich muss anbauen.

Und? Was hast du zu Weihnachten bekommen? – Eine Wampe!

Leise pinkelt ein Reh ein tiefes Loch in den Schnee, weihnachtlich glitzert der Strahl: Rehlein, pinkel noch mal!

Das ist eine Mistelzweig-SMS! Schau nach oben und küss dein Handy!

Lieber Weihnachtsmann: Bitte nicht wieder verwechseln: Mein Konto fett und ich schlank, danke!

Auch das Fest der Liebe kann also mit viel Spaß aufwarten. Die lustigen WhatsApp-Weihnachtgrüße zaubern der Empfängerin oder dem Empfänger garantiert ein Lächeln ins Gesicht. In vielen Fällen lassen die Weihnachtssprüche über WhatsApp zuweilen sogar kein Auge trocken.

WhatsApp-Grüße zu Weihnachten 2022: Kostenlose Sprüche für die Festtage verschicken

Kostenlose WhatsApp-Weihnachtsgrüße können der Empfängerin oder dem Empfänger schnell und einfach den Heiligabend versüßen. WhatsApp-Grüße an Weihnachten zu verschicken, ist dabei gar nicht aufwendig und die Zeit für einen WhatsApp-Spruch an Weihnachten sollte immer drin sein.

Nun leuchten alle vier Kerzen, hier kommt ein Weihnachtsgruß von Herzen.

Weihnachstgrüße gehen raus, denn der Heilige Abend ist im Haus.

Kerzenschein und Räucherduft, Weihnachten liegt in der Luft.

Eine kleine Schneeflocke geht auf die Reise. Denk an Dich, sagt sie leise!

Ein kleiner Weihnachtsgruß, einfach so, denn ich dich mag, auch ohne Ho, Ho.

Frohe Weihnachten überall genieße die schöne Zeit.

Kostenlose WhatsApp-Weihnachtssprüche können auch Weihnachten 2022 wieder für Besinnlichkeit und ein wohlig warmes Gefühl sorgen. Die Weihnachtsgrüße per WhatsApp treffen in der „stillen und heiligen Nacht“ immer den richtigen Ton.

WhatsApp-Grüße zu Weihnachten auf Englisch: Die besten internationalen Sprüche senden

Bei den deutschen WhatsApp-Weihnachtssprüchen nicht fündig geworden? Dann können die englischen WhatsApp-Grüße zu Weihnachten vielleicht den nötigen Pep verleihen. Deshalb ist es immer eine Option, WhatsApp-Weihnachtsgrüße auf Englisch zu senden.

All the way from here, I send a special wish, a holiday hug and a holiday kiss!

Far apart during this holiday, but totally together in our hearts and minds. Merry Christmas!

Sending a smile across the miles for a wonderful Christmas!

May your family have a holiday season that is full of wonderful surprises, treats and nonstop laughter.

Merry Christmas! Wishing you all the best this holiday season!

Wishing you a Christmas that‘s merry and bright!

You’re the most wonderful part of the most wonderful time of the year.

Your love is the best Christmas gift I could ever receive. Merry Christmas, sweetheart!

You‘re the partridge to my pear tree.

Though we are apart, you are in my heart this Christmas.

Christmas is more magical now that you’re in my life!

Merry Christmas to someone who’s sweeter than a candy cane, warms me up more than a cup of hot cocoa and fills my heart with joy more than the biggest present under the tree!

We hope you have a safe and relaxing holiday season.

I hope your holiday season is full of peace, joy and happiness.

Merry Christmas with lots of love.

I hope your Christmas is filled with joy this year!

WhatsApp-Grüße zu Weihnachten lassen sich natürlich nicht nur auf Englisch verschicken. Dennoch gehören die englischen WhatsApp-Weihnachtsgrüße zu den beliebtesten, da die englischen WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten häufig sehr eingängig sind und vielen im Gedächtnis bleiben.

WhatsApp-Grüße an Weihnachten per Video: Sprüche und Botschaften über den Messenger versenden

Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich auch Videos, die als WhatsApp-Grüße zu Weihnachten verschickt werden. Die WhatsApp-Weihnachtssprüche sind in Videos zumeist visuell aufbereitet und in Szene gesetzt. Dennoch können die WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten kinderleicht via WhatsApp verschickt und dann auch per Weiterleitung abgespielt werden.

Am Ende ist es egal, wie ob die Weihnachtsgrüße per Video, per Post oder per WhatsApp ankommen. Wie bei den Geschenken gilt auch bei den WhatsApp-Weihnachtsgrüßen: Die Geste ist es, die so kleine Weihnachtssprüche via WhatsApp auslösen können, die wirklich zählt. Denn am Ende sollen die WhatsApp-Grüße zu Weihnachten ausdrücken, dass der Sender an den Empfänger über die Feiertage denkt.