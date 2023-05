Wetter-Modell prophezeit Kälteeinbruch: Experte widerspricht – Konkretes Datum steht im Raum

Von: Christina Denk

Nach den sommerlichen Tagen zu Pfingsten herrscht vor allem im Nordosten Deutschlands Waldbrandgefahr. Doch wie geht es weiter? Wetter-Modelle prognostizieren sowohl Hitze als auch Kälte.

München – Pfingsten hat Deutschland die ersten Sommermomente beschert. Das lange Wochenende brachte strahlenden Sonnenschein, ganz ohne Regen. Bestes Grill-, Bade- und Ausflugswetter. Die komplette Pfingstwoche dürfte sich das nicht ändern. Meteorologe Dominik Jung fasst für wetter.net die kommenden Tage als „trocken, sonnig und warm“ zusammen. Das hört man nach den vielen trüben Mai-Tagen doch gerne.

Doch was kommt danach? Experten warnen angesichts der ersten Hitzewelle dieses Jahr bereits vor Dürre und Waldbränden. Laut dem amerikanischen Wetter-Modell steht eigentlich die Schafskälte vor der Tür. Also was nun: Hitze oder Kälte?

Juni-Wetter in Deutschland: Experte warnt vor Waldbrandgefahr – vor allem Brandenburg betroffen

Deutschland erlebt laut Wetter-Experte Jung aktuell die bislang längste, sonnige, trockene und vor allem wärmste Wetterphase im Jahr 2023. Angesichts des Extremwetters in Spanien und Italien in diesem Frühjahr stellt sich die Frage, wie es weiter geht. Während der Süden im Mai viele Nassperioden erlebt hat, fiel vor allem im Norden und Osten weniger Regen – teilweise bis zu 80 Prozent weniger als üblich im Mai. „Besonders im Norden und Osten wird die Trockenheit zunehmend zu einem Problem“, sagt Jung. Der UFZ Dürremonitor zeigt hier die zweithöchste bis höchste Stufe.

Der Waldbrandgefahrenindex für Deutschland in der Woche nach Pfingsten zeigt für Brandenburg die zweithöchste Stufe. © Screenshot DWD

Die extreme Dürre ist ein Nährboden für Waldbrände. Auch der DVD-Waldbrandgefahrenindex steht, mit wechselnder Intensität, vor allem für Brandenburg auf der zweithöchsten Stufe. Am Mittwoch, dem Tag mit den höchsten Temperaturen, ist die Waldbrandgefahr für das gesamte Bundesland auf Stufe vier von fünf.

Überblick der letzten Mai-Tage (laut Deutschem Wetterdienst):

Pfingstmontag, 29. Mai: 16 - 27 Grad; trocken und sonnig – Norden: wolkiger; Süden: leichte Schauer und Gewitter

16 - 27 Grad; trocken und sonnig – Norden: wolkiger; Süden: leichte Schauer und Gewitter Dienstag, 30. Mai: 17 - 25 Grad; sonnig und trocken – Norden/Westen: länger bewölkt; Süden: geringe Schauerneigung

17 - 25 Grad; sonnig und trocken – Norden/Westen: länger bewölkt; Süden: geringe Schauerneigung Mittwoch, 31. Mai: 22 - 27 Grad; sonnig und trocken

22 - 27 Grad; sonnig und trocken Erste Juni-Tage: 17 - 27 Grad, trocken und sonnig – im Norden etwas kühler, an den Alpen vereinzelt Schauer

Juni-Wetter in Deutschland: Wetter-Modell sagt Schafskälte voraus – wann soll sie Deutschland treffen?

Auch das englische Wettermodell prognostizierte Deutschland heißes, schwüles Wetter. Im Laufe des Juni sollen schwüle Tage und Sommergewitter warten, berichtet wetter.com. Anders sah und sieht es dagegen im amerikanischen Modell aus. Laut diesen Berechnungen sollte Deutschland ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik treffen. Die Folge: ein Kaltlufteinbruch und Nachtfrost bereits zum Pfingstmontag – die sogenannte Schafskälte.

Dass Deutschland die kalte Front so früh trifft, sieht Wetter-Experte Jung nicht mehr. Aktuell bewahre uns das Hochdruckgebiet Vera über Großbritannien vor der kalten Luft. Ab Mitte Juni könnte das typische Wetterphänomen aber tatsächlich zuschlagen. Aktuell berechnet das Wettermodell einen Kälteeinbruch ab dem 7. Juni. „Das müssen wir abwarten“, so Jung. Auch der Kälteeinbruch zu Pfingsten habe sich komplett verschoben. Und bis Mitte Juni ist schließlich „noch eine ganze Menge Zeit.“ Zeit, um die Sonnentage in vollen Zügen zu genießen. In Italien wirkt sich das erste Sommerwetter verheerend aus. Heftiger Regen und eine neue Hochwasserwelle sind angekündigt, während die Bewohner noch mit den Folgen der letzten Regenmassen kämpfen. (chd)