Winnetou-Debatte: „Bully“ Herbig würde „Schuh des Manitu“ heute nicht mehr so drehen

Von: Victoria Krumbeck

Mit dem Film „Schuh des Manitu“ parodierte Michael „Bully“ Herbig die Karl-May-Erzählung. Jetzt äußerte es sich erstmals zu der Winnetou-Diskussion.

München/Bremen - Zu der Winnetou-Debatte gibt es zahlreiche Meinungen. Selbst Politiker teilen ihre Meinung zu dem Winnetou-Thema. Wegen Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfen wird Karl Mays Erzählung vom Häuptling Winnetou und seinem Blutsbruder Old Shatterhand gecancelt. Mit der Komödie und Parodie „Schuh des Manitu“ drehte der Schauspieler und Regisseur Michael „Bully“ Herbig einen der erfolgreichsten deutschen Filme. In der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“ äußerte sich Herbig nun erstmals zu der Diskussion.

Winnetou-Eklat: Michael „Bully“ Herbig äußert sich zur Diskussion

Der Moderator Giovanni di Lorenzo fragte Herbig, ob er einen solchen Film heute noch einmal machen würde und ob man ihn den noch machen könnte. Die Antwort war deutlich: „Ich würde ihn heute so nicht mehr machen.“ „Die Comedy-Polizei ist so streng geworden. Das nimmt einem ein bisschen die Unschuld. Und die Freiheit“, fügte er hinzu.

Michael „Bully“ Herbig bei der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“. © xgbrcix/xFuturexImage/IMAGO

Dennoch findet er gewisse Entwicklungen richtig. „Dass man über Dinge spricht, die man heute vielleicht so nicht mehr sagen würde wie vor 20 Jahren, da habe ich absolut Verständnis für. Ich bin da total offen. Ich finde nur, dass diese Diskussion ein bisschen polemisch geführt wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört“

Winnetou-Debatte: Diskussion ist schwierig geworden

Beide Lager verbindet, dass sie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. „Heute ist es dahingehend schwierig, dass, wenn mir jemand das Totschlagargument entgegenschleudert ‚Du hast meine Gefühle verletzt‘, dann kann ich nicht sagen, ‚Stimmt doch gar nicht‘, Das ist eine ganz blöde Diskussion“, sagte Herbig in dem Gespräch.

Der Schauspieler erklärte, dass es um künstlerische Freiheit gehe. „Wenn es dann irgendwann mal einen Katalog gibt, in dem steht, über die Person darfst du Witze machen, über diesen Menschen oder Kulturkreis aber nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser. Also ich hätte dann keinen Spaß mehr daran. Und ich sehe, wenn in so eine Richtung weiter galoppiert wird, sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen. Dann wird es irgendwann Leute geben, die sagen, ‚Ich mache keine Komödien mehr, das ist mir zu heiß‘“, erläuterte er. (vk)