Wintereinbruch in Deutschland bereits in wenigen Tagen – Wetter-Experte rechnet flächendeckend mit Schnee

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Das Wetter in Deutschland könnte schon bald vielerorts Schnee mit sich bringen, ein Wetter-Experte schließt einen flächendeckenden Wintereinbruch nicht aus.

Offenbach - Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember könnte er bevorstehen, der große Wintereinbruch in Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag erklärt, steht Deutschland in der nächsten Woche möglicherweise ein flächendeckender Wintereinbruch mit Schnee und Eis bevor. So soll sich voraussichtlich am Montag über Russland und Skandinavien ein Hochdruckgebiet aufbauen, das zunehmend kalte Luft aus Osten zu uns strömen lässt.

Wintereinbruch in Deutschland kommt: Experte erwartet Schnee auch in tiefen Lagen

„In den Nächten gibt es dann verbreitet Frost und auch tagsüber steigen die Temperaturen vor allem in der Osthälfte auf wenig über null Grad“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Viel Niederschlag werde zwar nicht erwartet – „aber wenn er auftritt, fällt er dann zunehmend bis in tiefere Lagen als Schnee“.

Könnte es noch vor dem 1. Dezember so weit sein? Steht der Wintereinbruch in Deutschland bevor? (Symbolbild) © Matthias Bein /dpa

Bis dahin bleibt es in Deutschland bei dem zumeist nass-kalten und schmuddeligen Wetter der vergangenen Tage. Am Samstag gibt es in der Osthälfte dichte Wolken und Regen, im Westen zeigt sich die Sonne. Am Sonntag ist es wolkig bis stark bewölkt. Gegen Abend ziehen im Westen und Nordwesten Wolken auf, die in der Nacht zum Montag in Westdeutschland Regen bringen.

Wetter-Experte spricht von massivem Kaltlufteinbruch über Deutschland

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met (www.qmet.de) spricht gegenüber dem Wetterportal wetter.net von einem regelrechten Temperatur-Sturz: „Die Prognosen deuten auf einen massiven Vorstoß kalter Luftmassen aus Nordosteuropa hin“. Der umfangreiche Kaltlufteinbruch würde demnach auch Dauerfrost für Deutschland mit sich bringen.

Das kalte Winter-Wetter könnte laut dem Experten noch etwas länger über Deutschland verweilen, denn eisige Kälte sei bis zum dritten Advent wahrscheinlich. Die bisherigen Prognosen würden demnach sogar Nachtwerte unter Minus 10 Grad vermuten. Wirklich viel Schnee hat Deutschland in diesem Herbst noch nicht gesehen. Auch weiße Weihnachten sind einmal mehr ungewiss. Ein Wetter-Experte ordnet die aktuelle Prognose ein.