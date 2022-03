Winter-Wetter über ganz Deutschland: Schnee-Walze überzieht zahlreiche Regionen

Von: Jennifer Lanzinger

Da bleibt der Roller wohl stehen: Schnee läutet den April ein. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/DPA

Der Winter feiert in fast ganz Deutschland ein überraschendes Comeback, bereits am Donnerstag haben sich einige Regionen über Schnee gefreut. Ein Experte spricht über die Aussichten der nächsten Tage.

Offenbach - Der Winter feiert in Deutschland noch in diesem Frühjahr sein Comeback, über Nacht hatte sich bereits eine dünne Schneedecke über vielen Regionen in Norddeutschland ausgebreitet. Im Lauf des Donnerstags und in der Nacht zu Freitag soll sich das Winter-Comeback dann über weitere Regionen in Deutschland ausdehnen. Minustemperaturen und Frost könnten dann mitunter für Chaos auf den Straßen sorgen.

Winter-Wetter über ganz Deutschland: Schnee-Walze überzieht zahlreiche Regionen - Experte äußert Prognose

„Die Rache des Winters“ hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag seine Prognose betitelt: „Statt frühlingshaftem und sonnigen Wetter* mit warmen Temperaturen wie noch vergangene Woche wird das Wetter in Mitteleuropa durch einen massiven Kaltlufteinbruch bestimmt“, sagte Meteorologe Christian Herold in Offenbach. Also Pflanzen reinholen, Winterreifen drauf lassen und die Stiefel noch nicht in den Keller räumen. Auch die Heizung muss vielerorts wieder hochgedreht werden.

Schnee in Norddeutschland: Winter-Wetter sorgt am Donnerstag für Beeinträchtigungen im Nahverkehr

Ursache für den Wetterwechsel ist, dass sich der hohe Luftdruck Richtung Nordmeer und Grönland verlagert hat. Dadurch kann ein breiter Strom arktischer Kaltluft südwärts ausgreifen. An der Grenze der Luftmassen gab es am Donnerstag bereits bis zu sechs Zentimeter Neuschnee. „Mancherorts liegt der Schnee dort höher als im gesamten Winter“, sagte Herold. Laut DWD war das vor allem in Schleswig-Holstein der Fall, aber auch in Hamburg und Bremen.

Ein Mann zieht bei Schneefall seine Tochter auf einem Schlitten zur Kindertagesstätte. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der überraschende Wintereinbruch im Norden sorgte zwar für hübsche Bilder und vor allem Kinder dürften sich über das Comeback der Schlitten freuen, doch auch Störungen im Bahnverkehr beherrschten das Bild am frühen Morgen. Voraussichtlich bis in die Mittagsstunden werde es aufgrund der Winterwitterung Beeinträchtigungen vor allem im Raum Hamburg geben, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag auf ihren Internetseiten mit. Es kam auch zu Ausfällen im Fernverkehr.

Wetter in Deutschland: Frühling rückt in weite Ferne - Schneedecke überzieht zahlreiche Regionen

Obwohl der Frühling am vergangenen Wochenende einen Vorgeschmack auf Sonne und warme Temperaturen gegeben hatte, bleibt das Winter-Comeback auch in den nächsten Tagen vorherrschend. „Auch im Süden und in der Mitte sollte man die Winterreifen noch nicht wechseln“, rät der Meteorologe. Am Freitag schneit es in der Mitte Deutschlands, am Wochenende auch im Süden. Selbst in tiefen Lagen könne sich eine dünne Schneedecke bilden. Richtig winterlich wird es in den zentralen Mittelgebirgen, dort können zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen - örtlich auch mehr.

Es wird maximal ein bis sieben Grad warm. Durch den stark böigen Nordostwind dürfte sich das noch kälter anfühlen, als es ist, wie Herold sagte. „In den Nächten sollte man empfindliche Pflanzen lieber reinholen.“ Denn die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte bis zu minus acht Grad.

In sehr weite Ferne dürfte der Frühling allerdings nicht rücken, für die neue Woche besteht Hoffnung: „In der kommenden Woche wird es im Süden allmählich wieder wärmer, wodurch die Temperaturen dort ein für die Jahreszeit normales Niveau erreichen", sagte Herold. Im Norden hält sich die kalte Luft noch länger. Außerdem werden die ersten Apriltage nass. „Eine Trendwende zurück zu warmem und sonnigem Wetter ist derzeit nicht in Sicht."