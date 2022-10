Starkregen und Gewitter auch am Sonntag: 24 Menschen bei Unwetter-Unfall in Niedersachsen verletzt

Von: Julia Volkenand, Stefanie Fischhaber

Teilen

Das Wetter am Wochenende wird ungemütlich: Stürme und Dauerregen ziehen über Deutschland. Für weite Teile des Landes gelten Unwetterwarnungen.

Update vom 2. Oktober, 13 Uhr: Auch am Sonntag wird das Wetter nicht freundlicher. Weiter herrschen Unwetter und Regen in großen Teilen Deutschlands. Vor allem im Süden und Südwesten (aber auch an der Nordsee) kann es im Laufe des Tages zu einzelnen kräftigen Gewittern und Starkregen bis zu 25 Litern pro Quadratmetern kommen. Das teilt der DWD am Sonntag mit. Im Schwarzwald und an den Alpen ist mit anhaltenden Regenmengen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, in den Allgäuer Alpen und vom Karwendel bis zu den Berchtesgadener Alpen mit Mengen bis zu 100 Litern und mehr.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Dazu weht mäßiger Westwind, wobei im Bergland auch schwere Sturmböen bis zu 85 Kilometer und vereinzelt 100 Kilometer die Stunde möglich sind. Im Laufe der Nacht auf Montag zieht sich der Regen in Richtung Alpen zurück, während die Temperaturen auf bis zu sechs Grad sinken und sich im Südwesten Nebel bildet. In Küstennähe und in den Hochlagen gibt es starke bis stürmische Böen (um die 65 km/h).

Am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, klingt der Regen an den Alpen ab und es bleibt teils wolkig, teils wechselnd bewölkt und trocken bei Höchstwerten bis zu 19 Grad. Dazu weht ein schwacher und teils stark böiger Wind mit einzelnen an der Ostseeküste stürmischen Böen. Die Nacht zum Dienstag zeigt sich gemischt stark bewölkt und klar mit teils dichtem Nebel. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad. Der Dienstag startet mit Nebelfeldern, bevor es gebietsweise auch länger sonnig wird. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.

Update vom 1. Oktober, 20.34 Uhr: Während des Unwetters und Dauerregens in Deutschland hat sich in Niedersachsen am Samstagnachmittag ein Unfall auf der A1 ereignet, bei dem insgesamt elf Autos ineinander gefahren sind. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei 24 Menschen verletzt. Zwei Personen, ein schwerverletzter Mann sowie eine leichtverletzte schwangere Frau, wurden in Krankenhäuser gebracht. „Alle anderen Betroffenen dürften sich leichte Verletzungen zugezogen haben“, heißt es weiter.

Ein Autofahrer hatte laut der Polizei am Nachmittag während des Starkregens zunächst die Kontrolle über sein Auto verloren und kam von der Fahrbahn ab. Infolge kam es zu einem kilometerlangen Stau, an dessen Ende etwa eine halbe Stunde später mehr als zehn Autos in eine Massenkarambolage verwickelt wurden. Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung Hamburg komplett gesperrt. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollte die Sperrung noch Stunden andauern. Bei dem Unfall entstand laut den Ermittlern schätzungsweise ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Unwetterwarnung für Deutschland: Dauerregen und Sturmböen am Wochenende

Ursprungsmeldung vom 1. Oktober, 11 Uhr: München - Das erste Oktoberwochenende macht es dem Wetter im September nach: Es wird nass und stürmisch. Der goldene Oktober lässt noch eine Zeit lang auf sich warten. Der Deutsche Wetterdienst hat nun sogar Unwetterwarnungen für das lange Wochenende ausgesprochen.

Unwetter in Deutschland: DWD schlägt Alarm

Die Deutschlandkarte für das Wochenende ist größtenteils gelb: Vor allem im Westen und Süden des Landes wird das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich. Ein kräftiges Tief bei Island sorgt für unbeständiges Wetter. Für das ganze Land rechnen die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Windböen bis zu 55 km/h. Nur im Nordosten und bleibt der Wind aus. Auch der Norden Bayerns bleibt verschont.

Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor Sturmböen und Dauerregen in Deutschland. © DWD

In Teilen Baden-Württembergs kommt es zu Dauerregen. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch im Süden Bayerns wird es nass: Die amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter hält noch bis Montag. Besonders in den Regionen am Alpenrand im Süden des Freistaats kommt es zu kräftigen Unwettern.

Wetter-Warnung vor Sturmböen und Dauerregen im Westen Deutschlands

In einigen Teilen Deutschlands warnen Wetterexperten außerdem vor schweren Sturmböen, die bis zu 90 km/h erreichen können. Betroffen ist der Westen Baden-Württembergs, sowie einige Landkreise in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordrhein-Westfalen, sowie in Niedersachsen. „In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 105 km/h gerechnet werden“, schreibt der DWD. Besonders stürmisch wird es auch im Schwarzwald.

In Nordseenähe können im Laufe des Samstags und in der Nacht zum Sonntag immer wieder Gewitter mit starken Böen auftreten. Auch schwere Sturmböen können laut DWD nicht ausgeschlossen werden. Vor allem im Süden Deutschlands gelten die Unwetterwarnungen noch bis Montag. In der neuen Woche setzt sich dann ein Hochdruckgebiet durch. Ab Dienstag wird es wieder trocken und wärmer. Mit Temperaturen bis zu 21 Grad wird es wieder sommerlicher.