„Schwergewitterlage kommt auf uns zu“: Nach der Hitze folgen Starkregen, Hagel und Orkanböen

Von: Nadja Zinsmeister

Neben der Hitzewelle in Deutschland drohen am Wochenende auch schwere Gewitter. Experten rechnen mit Starkregen, Hageln und möglichen Orkanböen.

München - Das Wetter in Deutschland hält für das Wochenende voraussichtlich erneut extreme Bedingungen bereit. Während zunächst eine regelrechte Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 39 Grad über Deutschland hinweg ziehen soll, könnte das Wetter bereits am Sonntag ins andere Extrem schwanken. Experten rechnen mit schweren Gewittern in einigen Teilen des Landes. „Es kommt eine Schwergewitterlage auf uns zu“, so die Prognose von Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel. Und das, nachdem erst am Mittwoch das Sturmtief Poly über Deutschland gefegt ist. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Temperaturen sollen sich laut Wetter-Prognosen von Freitag bis Sonntag zunächst zuspitzen. So erwartet Bayern zum Beispiel Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad. Doch die extreme Wärmebelastung könnte laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am Samstag für Hitzegewitter sorgen. Die Hitzegewitter sollen vor allem in den west- und südwestdeutschen Mittelgebirgen auftreten.

Am Wochenende lösen schwere Gewitter die Hitzewelle ab. © Jan Eifert/IMAGO

Wetter-Prognose für Deutschland: Am Wochenende drohen schwere Unwetter

Doch damit ist das Unwetter in Deutschland am Wochenende noch nicht vorbei. Der DWD sagt anschließend für Sonntag „zeitweise starke Gewitter mit Unwettergefahr“ voraus. Während der Süden dann voraussichtlich verschont bleibt, könnte sich die Lage an diesem Tag in anderen Teilen Deutschlands zuspitzen.

Laut der Wettervorhersage besteht am Sonntag vor allem für die Westhälfte Deutschlands Gefahr vor Gewittern „mit (schwerem) Sturm, Hagel und Starkregen“. Auch der Wetterdienst wetter.de spricht von einer „größeren Unwettergefahr“ für den Westen und warnt sogar vor möglichen Orkanböen in der Region. Spätestens am Sonntagabend ziehen die schweren Gewitter laut den Wetterdiensten weiter in den Nordwesten.

Wochenendtag Was droht? In welcher Region? Samstag Hitzegewitter, die im Laufe des Tages durch die Wärmebelastung entstehen West- und südwestdeutsche Mittelgebirge Sonntag Kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel, schwerem Sturm und möglichen Orkanböen Westhälfte, ab dem Abend auch Nordwesten

Unwetter folgen auf Hitzewelle: Experten erwarten schwere Gewitter am Wochenende

Grund für die Unwetter am Sonntag sollen Gewitterzellen aus den westlichen Nachbarländern sein. Das erklärt, warum der Osten und Süden Deutschlands von den Gewittern am Sonntag voraussichtlich verschont bleiben werden und nur mit Hitzegewittern am Samstag konfrontiert werden könnten.

Im Laufe des Montags soll sich die Unwetter-Lage deutschlandweit spätestens wieder beruhigen. Möglich ist, dass die Gewitter am Dienstag wieder Fahrt aufnehmen. „Am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch von Westen her erneut verbreitet teils starke Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel“, schreibt der DWD weiter. (nz)