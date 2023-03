Experte befürchtet: Zahlreiche Regionen müssen sich auf Wolfsrudel einstellen

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Eine Fotofalle im Schwarzwald nimmt ein mögliches Wolfspärchen auf. Der Südwesten Deutschlands muss sich laut Experten jetzt auf neue Wolfsrudel einstellen.

Schluchsee/Stuttgart - Der Südwesten Deutschlands muss sich einem Experten zufolge in naher Zukunft auf Wolfsrudel einstellen. Felix Böcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg sagte am Freitag bei einer Mitgliederversammlung des Vereins Naturpark Südschwarzwald in Schluchsee, dass es bereits mehrere Hinweise gibt, die auf ein mögliches Wolfspaar im Raum Schluchsee im Südschwarzwald hindeuten.

Zahlreiche Regionen in Deutschland müssen sich auf Wolfsrudel einstellen

Wenn es sich bei den beiden Wölfen tatsächlich um ein Paar handelt, sei es laut dem Experten wahrscheinlich dass sich bald ein Rudel bilden wird. „Die Ranzzeit der Wölfe ist gerade jetzt oder gerade gewesen“, sagte Böcker bei der Versammlung. Hinweise auf das Wolfspärchen hatte vor kurzem eine Fotofalle gegeben, das in der Schluchsee-Region zwei Wölfe zusammen ablichtete. Das Foto hatte daraufhin in der Gegend Schlagzeilen gemacht. Denn sollte das Weibchen nach dieser Ranzzeit tragend sein, könnte es Böcker zufolge im Mai oder Juni ein Rudel geben. Auch die Vorsitzende des Naturparks Südschwarzwald, Marion Dammann, machte deutlich, dass sie mit einem Wolfspaar im Land rechnet. „Wir müssen natürlich annehmen, dass die Rudelbildung in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich sein dürfte.“

Zwei Wölfe werden in der Region am Schluchsee von einer Fotokamera aufgenommen. © FVA BW/dpa

Die Region ist dabei nicht die einzige, die zukünftig Heimat von neuen Wolfsrudeln werden könnte. Wie Böcker weiter sagt, sei auch über den Raum Schluchsee hinaus sei eine „weitere Paar- und Rudelbildung“ in Baden-Württemberg wahrscheinlich. Bislang gelten dort drei Wölfe als sesshaft, alle von ihnen sind Rüden und leben im Schwarzwald. Zwei der Wölfe streunen durch den Süden. Auch die Wolfspopulation in Bayern nimmt zu.

Ausbreitung des Wolfs in Deutschland - ein umstrittenes Thema

Insgesamt leben in Deutschland 161 Wolfsrudel, 43 Paare und 21 sesshafte Einzeltiere. „Sesshaft“ bedeutet dabei, dass auch nach sechs Monaten noch ein Nachweis für den Wolf in der Region gefunden wird. Wölfe sind in Deutschland und den anderen EU-Ländern. geschützt. Ihre Ausbreitung ist aber sehr umstritten, da sie immer wieder Nutztiere reißen und Auswirkungen auf den Tourismus befürchtet werden.

Der naturschutzpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Klaus Hoher, kritisiert die grün-schwarze Landesregierung. Sie schütze einseitig nur den Wolf. Baden-Württemberg habe seit 2018 rund zehn Millionen Euro in den Schutz von Nutztieren gegen Angriffe durch den Wolf investiert. „Der Wolf ist schon lange nicht mehr vom Aussterben bedroht, dafür aber bald die Weidetierhaltung“, erklärte Hoher laut einer Mitteilung. (nz mit dpa-Material)