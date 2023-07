Sturmnacht in Süddeutschland: Stadt am Bodensee startet Aufruf – „Brauchen eure Hilfe!“

Von: Patrick Mayer

Das heftige Unwetter fegt auch über den Bodensee hinweg. Eine Stadt kann die Schäden nicht allein beseitigen – und richtet einen Hilferuf an die Bürger.

München/Ravensburg – Am Mittwochabend (12. Juli) konnten die Bewohner des Bodensees und seines Hinterlandes aufatmen. Starke Windböen und Regenschauer brachen am frühen Abend erneut über die Gegend im äußersten Süden Deutschlands herein.

Sturm und Starkregen in Süddeutschland: Ravensburg richtet Hilferuf an die Bürger

Doch es ging weit weniger drastisch zu als am Dienstagabend (11. Juli), als ein heftiger Sturm zwischen Saarland, Baden-Württemberg und Bayern teils schwere Schäden nach sich zog. Zum Beispiel waren bei Meersburg, rund 17 Kilometer westlich von Friedrichshafen am Bodensee-Ufer gelegen, mit einem Mal Bäume auf eine Landstraße gestürzt. Laut örtlicher Feuerwehr wurden mehrere fahrende PKW gerade noch verfehlt, weswegen es nur mit viel Glück keine Verletzten gab.

In Ravensburg, etwas nördlicher mitten in Oberschwaben und unweit der Landesgrenze zu Bayern gelegen, zählte der Bauhof am Tag danach 150 schwer beschädigte Bäume. Weil die Stadt mit ihren mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit dem Beseitigen der Sturmschäden nicht mehr hinterherkam, richtete sie kurzerhand über die Sozialen Netzwerke eine Art Hilferuf an ihre Bürger, in dem die Verwaltung sie bat, beim Saubermachen mitzuhelfen.

Schwere Sturmschäden gab es auch am Bodensee, wie hier bei Meersburg, wo eine Landstraße durch umgestürzte Bäume blockiert wurde. © IMAGO / Bernd März

„Gemeinsam für Ravensburg – wir brauchen eure Hilfe! Durch das Unwetter sind die Schäden in den Grünanlagen und an den Bäumen enorm. Beim ersten Durchgang hat unser Betriebshof über 150 schwer beschädigte Bäume gezählt“, hieß es in einem Posting, das bei Facebook und bei Instagram geteilt wurde: „Der Sturm hat zusätzlich viel Kleinholz, Äste und Laub flächig in der Stadt verteilt. So gut wie jede Straße ist davon betroffen.“

Sturm in Baden-Württemberg: Rollerfahrer im Landkreis Ravensburg schwer verletzt

Die Stadtreinigung schaffe es in dieser kurzen Zeit nicht alleine, erklärte die Stadtverwaltung: „Alle Anwohner, die in den nächsten Tagen die Äste und das Laub in den Straßen zu großen Haufen zusammennehmen können, würden uns sehr helfen. Dann müsste unser Betriebshof nur noch die Straßen abfahren. Natürlich dürft ihr auch euer Bruchholz aus dem privaten Garten dazulegen. Helft ihr mit?“

Es blieb nicht bei umgeknickten Bäumen: Im gleichnamigen Landkreis wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt, als er gegen einen Ast prallte. Die Person schwebe in Lebensgefahr, schreibt der SWR. In Ravensburg selbst blieben Friedhöfe und das Naturfreibad mindestens am Mittwoch geschlossen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Sturm in Süddeutschland: Uferanlagen am Bodensee teils gesperrt

Das galt nach dem Sturm und Unwetter in Süddeutschland nicht nur für die oberschwäbische Mittelstadt. Laut SWR blieben in der Region Bodensee-Oberschwaben zahlreiche Bahnstrecken gesperrt. Betroffen waren die hochfrequentierten Linien zwischen Radolfzell und Konstanz sowie zwischen Friedrichshafen und Ulm. Teils wurden auch Uferanlagen in dem Tourismus-Gebiet aus Sicherheitsgründen gesperrt, zum Beispiel in Bodman-Ludwigshafen. Dort und in Ravensburg wird jetzt erstmal aufgeräumt. (pm)