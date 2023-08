Wie Hotels ihre Urlaubsgäste beim Buffet austricksen

Von: Jana Stäbener

Teilen

Wer ins hauseigene Restaurant geht, darf oft so viel essen wie nur reinpasst. Doch Hoteliers wenden Kniffe an. Ein Gastro-Experte packt aus.

Die Haupturlaubszeit neigt sich langsam dem Ende zu. Viele Menschen waren schon im Sommerurlaub, für einige steht er jedoch noch bevor. Und auch auf Social Media machen die „Tomato Girls“ weiterhin Lust auf Urlaub, denn sie teilen Bilder von sich, wie sie leckere Spaghetti mit Tomatensoße zelebrieren.



Egal ob Pasta, Paella, Moussaka oder Pancakes: Gutes Essen darf im Urlaub nicht fehlen. Wer in einem Hotel unterkommt, der oder die darf sich (vor allem im Pauschalurlaub, den manche Dinge echt versauen können) über ein üppiges Buffet freuen. All-you-can-eat, also so viel Essen, wie man kann – und das für verhältnismäßig wenig Geld. Doch wie schaffen es Hotels, trotz des Angebots Gewinn zu machen? Das fragt BuzzFeed News Deutschland Gastronomie-Experte Gabriel Laeis von der Internationalen Hochschule (IU).

Mehr Essen und Urlaub: Deutschland landet im Eis-Ranking zweimal auf Platz 1 (ja, vor Italien)

„Hotels greifen durch das Buffet-Design bewusst in das Verhalten der Gäste ein“

Laeis ist Professor für Gastgewerbe und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Essen und Nachhaltigkeit. Wir fragen ihn, ob Hotels genauso tricksen wie clevere Kellner:innen beim Getränk. Als Tricksen würde er es nicht unbedingt bezeichnen, sagt er zu BuzzFeed News Deutschland. Aber es stimme: „Viele Hotels greifen durch das Buffet-Design bewusst in das Verhalten der Gäste ein. Man bezeichnet das als ‚Nudge‘.“ So wählten viele Hotels beispielsweise bewusst kleinere Teller oder Gläser, damit Gäste sich nicht zu viel aufladen.



„Das hilft auch, den Lebensmittel-Abfall beim Buffet gering zu halten“, weiß Laeis. Jeder gute Hotelier oder jede gute Hotelrestaurantchefin wisse außerdem, dass man beim Buffet immer möglichst gleichwertige Speisen zeigen müsse. „Wenn ein Hotel fünf günstige Gerichte anbietet und ein hochwertiges, dann besteht die Gefahr, dass sich alle Gäste auf dieses Gericht stürzen“, so der Hotel-Experte. Deswegen seien Hotelbuffets auch immer gut austariert: Fisch, Fleisch und Vegetarisch/Vegan sei oft abwechselnd platziert.

Ein Experte verrät, weche Tricks Hotels beim Essen anwenden. © Westend61/IMAGO

Dass Hotels ihre Buffets so aufbauen, dass sich die Menschen zuerst an sättigenden Kohlenhydraten bedienen und erst dann am teuren Rinderfilet, hält er für einen Mythos. „Beim Buffet können Gäste ja immer schauen, was es alles gibt und mehrmals hin und her laufen“, so Laeis. Dies täten auch viele. „Den Gast lenken, das könnten Hotels viel eher bei einem festen Menü, indem sie zuerst die sättigende Kartoffelsuppe servieren und dann später weniger vom teuren Fisch.“ Er bezweifle aber, dass dies oft vorkomme.

Mehr zum Thema: Fünf Gründe, warum du deinen Urlaub lieber an der Ostsee statt Nordsee verbringen solltest

Hotel-Buffets dürfen nicht „abgegrast“ aussehen

Weitaus wichtiger sei es für Hotels, dass ihre Buffets nicht „abgegrast“ aussehen. „In den 80er- und 90er-Jahren hat man es in Kauf genommen, wenn ein Buffet zu zwei Dritteln leer war und dann irgendwann eine frische Schüssel hereingetragen und die restlichen Speisen entsorgt. Heute weiß man es besser und nutzt wesentlich kleinere Behältnisse, die man öfter auffüllt.“ So sehe das Buffet immer „adrett“ aus und es werde zudem weniger weggeworfen.



Laeis hat noch ein paar Tipps für Urlauber:innen. „Weniger ist mehr, das würde ich jeder Person raten, wenn es um das Hotelbuffet geht“, sagt der Professor für Gastgewerbe. Bedeutet: Lieber ein kleines Hotel wählen, bei dem lokale Gerichte angepriesen werden und die Fotos nicht zu viel verschiedene Produkte zeigen. „Da hat man dann nicht zehn verschiedene Schinken, sondern einen und der schmeckt dafür himmlisch“, sagt Laeis BuzzFeed News Deutschland.



Je mehr ein Hotel auf seinem Buffet anbiete, desto geringer sei die Qualität – zumindest meistens. „Es gibt niemanden, der jede kulinarische Richtung perfekt beherrscht“, erklärt er. Außerdem entstehe bei weniger Auswahl auch weniger Abfall. Einen letzten Tipp hat Laeis noch für alle, die gerne Fisch essen: „Bei Fischsuppen sollte man immer vorsichtig sein, vor allem an Montagen. Denn Fisch ist teuer und in einer Suppe wird oft das verarbeitet, was schon nicht mehr ganz frisch ist – in dem Fall der Fisch vom Wochenende.“

Mehr zum Thema Reisen: Wenn du Urlaub machen willst, geht das hier in einigen Monaten nicht mehr