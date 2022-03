ZDF-Moderatorin trägt „Corona-Outfit“: „Wo gibt es das Fallzahlen-Kleid zu kaufen?“

Das Outfit der ZDF-Moderatorin Britta Jäger sorgte im Netz für Aufsehen. © Screenshot/Twitter/@meitli73

Das Outfit einer ZDF-Moderatorin wurde bei Twitter zum Hit. Ihr Kleid erinnert an eine Karte, die die aktuellen Corona-Fallzahlen zeigt.

Mainz - Ob Britta Jäger vorhatte, mit ihrer Outfit-Wahl zum Hit in den sozialen Medien zu werden? Vermutlich nicht. Geschafft hat es die ZDF-Moderatorin trotzdem. Am Mittwoch (30. März) präsentierte sie die Nachrichtensendung „heute in Europa“ in einem Kleid mit verschiedenen Rot-Tönen. Eine Zuschauerin fühlte sich offenbar an die Karte der Corona-Fallzahlen erinnert und postete einen entsprechenden Vergleich auf Twitter. Der Beitrag sorgte für Begeisterung – sogar bei der Moderatorin selbst.

ZDF-Moderatorin trägt „Corona-Outfit“: „Wo gibt es das Fallzahlen-Kleid zu kaufen?“

Der Tweet wurde während der Sendung kurz nach 16 Uhr gepostet – und hatte bereits keine 24 Stunden später mehr als 10.000 Likes. „Liebes ZDF, wo gibt es dieses Corona-Fallzahlen-Kleid zu kaufen?“, fragte die Verfasserin und postete dazu ein Bild der Moderatorin, sowie einen Screenshot einer in sämtlichen Rot-Tönen gefärbten Corona-Karte. „Es steht Frau Jäger, übrigens tolle Moderatorin, super gut“, ergänzte die Twitter-Userin und fügte ein Emoji mit Herz-Augen hinzu.

Tatsächlich ähnelt das Outfit der ZDF-Moderatorin der geposteten Corona-Karte sehr. Das Muster des Kleides erinnert an die Färbung der verschiedenen Landkreise je nach Sieben-Tage-Inzidenz. Ein Zufall? „Herrlich. Endlich mal jemand, der mich versteht“, kommentierte Jäger den Tweet sogar selbst. Die Aussage ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Die ZDF-Moderatorin fügte schließlich noch zwei lachende Emojis hinzu. Der Dank war allerdings ernst gemeint. „Und DANKE für‘s Kompliment“, schrieb Jäger noch in ihren Kommentar.

Corona in Deutschland: RKI-Karte ist inzwischen zum Großteil lila gefärbt

Dem aufmerksamen Corona-Zahlen-Beobachter dürfte bei diesem Gag jedoch ein leichter Schönheitsfehler aufgefallen sein. Denn: die Karte auf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) ist schon seit längerer Zeit nicht mehr rot – sondern größtenteils lila gefärbt. Auf der RKI-Karte werden Landkreise ab einer Inzidenz von 50 bis hin zu einer Inzidenz von 500 in verschiedenen Rot-Tönen angezeigt.

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind aktuell allerdings viel höher. Lediglich ein Landkreis ist auf der RKI-Karte derzeit dunkelrot eingefärbt: der Landkreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 300,4 (Stand: 31. März). Alle anderen Stadt- und Landkreise sind entweder pink – bei einer Inzidenz zwischen 500 und 1000 – oder lila – bei einer Inzidenz über 1000 – eingefärbt.

Aktuell dominiert vor allem lila die Corona-Karte des RKI. © Screenshot/RKI-Dashboard

ZDF-Moderatorin trägt „Corona-Outfit“: „Gibt es das in grün?“

Das ist natürlich auch einigen Twitter-Nutzern nicht entgangen. „Das muss das Modell aus dem letzten Jahr sein, aktuell trägt man doch violett bis schwarz“, kommentierte einer von ihnen. Die hessische Radio-Moderatorin Tanja Rösner schrieb in Hoffnung auf eine Besserung der Corona-Zahlen: „Hätte Interesse an diesem Kleid - gibt es das in grün?“ Ein Nutzer verwies dafür auf einen möglichen „Spätsommertrend“.

ZDF-Moderatorin Jäger nahm den Tweet jedenfalls, wie bereits oben beschrieben, mit Humor. Ob sie in künftigen Sendungen ihr Outfit an die Entwicklung der Corona-Lage anpassen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls hat sie der Verfasserin des Tweets letztlich noch verraten, woher das Kleid stammt. (ph)