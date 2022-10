Zeitumstellung 2022: Wann wird die Uhr von Sommer- auf Winterzeit umgestellt?

Jedes Jahr fragen sich die Menschen, wann sie bei der Zeitumstellung ihre Uhren vor- oder zurückdrehen müssen. Wann wird zur Winterzeit gewechselt?

München - Zweimal im Jahr muss an der Uhr gedreht werden. Aber in welche Richtung? Eine Stunde vor oder eine Stunde zurück? Gewinnt man eine Stunde Schlaf hinzu oder verliert man eine? Das fragen sich in Deutschland viele Menschen jedes Jahr aufs Neue. Im März wurde letztmals an der Uhr gedreht. Ende Oktober ist es wieder so weit, dann wird von Sommer- auf Winterzeit gewechselt.

Zeitumstellung 2022: Am 30. Oktober wird die Uhr um 3 Uhr eine Stunde zurückgedreht

Damit man die Zeitumstellung nicht verpasst, sollte man sich den letzten Sonntag im Oktober im Kalender anstreichen. Denn in der Nacht von Samstag (29. Oktober) auf Sonntag (30. Oktober) wird die Uhr um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Somit gewinnt man am kommenden Sonntag praktisch eine Stunde hinzu. Durch das Zurückdrehen der Uhr wird es morgens früher hell und abends eher dunkel.

Zweimal im Jahr muss die Uhr um eine Stunde verstellt werden. (Symbolbild) © IMAGO/Christian Ohde

Zeitumstellung 2022: Manche Uhren aktualisieren die Uhrzeit automatisch – andere nicht

Zudem ist es wichtig zu wissen, welche Uhren eigentlich manuell umgestellt werden müssen und welche automatisch zur Winterzeit wechseln. Bei vielen Armbanduhren und Wanduhren muss der Zeiger händisch eine Stunde zurückgedreht werden. Digitale Uhren und Funkuhren stellen sich in der Regel selbst um. Auch die Zeitanzeigen in mobilen Geräten wie Handys, Laptops und Tablets springen automatisch in die Winterzeit. Wer am Sonntag also pünktlich aufstehen muss, nutzt am besten sein Smartphone als Wecker.

Entscheidung über Abschaffung der Zeitumstellung liegt beim Europäischen Rat

Diskussionen über eine mögliche Abschaffung der Zeitumstellung gab es schon länger. Viele sind die Unsicherheit, wann sie die Uhr nun vor- oder zurückdrehen müssen, leid und empfinden die Zeitumstellung als unnötig. Bei manchen Menschen kann sie zudem negative Auswirkungen auf den Körper haben. Auf Vorschlag der Europäischen Kommission stimmte das EU-Parlament 2019 für die Abschaffung der Zeitumstellung. Seitdem liegt der Ball beim Europäischen Rat, dessen Entscheidung allerdings noch aussteht. (jg)