Diskussion über Zug-Symbol, das an Weinglas erinnert, entbrennt: „Weiß jemand, wofür dieses Schild steht?“

Bahnreisende finden an Gleisen viele Hinweise. Auch am Zug und den Waggons gibt es zahlreiche Schilder. Nicht alle sind in ihrer Bedeutung bekannt.

München – Sowohl der Weg zur Arbeit als auch die An- und Abreise eines Urlaubstrips lässt sich oft mit der Bahn erledigen. Den Zug nutzen zahlreiche Menschen gerne, um besagte Strecken hinter sich zu bringen. Hierzulande gibt es auch immer wieder Beschwerden über die Schwächen der Deutschen Bahn in Sachen Pünktlichkeit. Die werden den Bahnreisenden in der Regel am Gleis per Lautsprecher durchgesagt, sind aber nicht immer leicht zu entschlüsseln.

Zug-Symbol wirft Fragen auf: „Weiß jemand, wofür dieses Schild steht?“

Auch bei den Symbolen an den Zügen ist nicht immer allen Reisenden klar, was genau dahinter steckt. An einem Waggon entdeckte nun ein Bahnkunde ein Schild, dass vermutlich schon viele an Zügen gesehen haben. Er postete bei Reddit ein Bild des Waggons und malte einen weißen Pfeil darauf, der auf das Schild zeigt. Weil er dessen Bedeutung nicht zuordnen konnte, stellte er die Frage: „Weiß jemand, wofür dieses Schild steht?“

Zu sehen ist auf dem Zug-Waggon ein rundes Schild. Auf weißem Grund ist mittig ein schwarzes Symbol abgebildet, links und rechts davon je ein weiteres schwarzes Zeichen, ähnlich einer eckigen Klammer. Das Schild hat einen kreisrunden, roten Rand, zudem sind die besagten Zeichen mit einem roten Schrägstrich durchgestrichen. Es könnte sich also um ein Verbotsschild handeln.

Reddit-User rätselt über Zug-Symbol – Bahnexperten klären kompetent auf

Auf Reddit tummelten sich offenbar einige Bahnexperten, die konnten kompetent für Aufklärung sorgen. Ein User erklärte, was das besagte Schild bedeutet: „Keine Gleisbremsen, ist eigentlich nur in Rangierbahnhöfen relevant.“ Ein weiterer Nutzer ergänzte: „Mit dem einher geht quasi das Symbol daneben ‚nicht über einen Ablaufberg fahren‘.“ Er meinte das Zeichen links von dem Schild und lag damit richtig. Denn auf Rangierbahnhöfen wird mithilfe von Gleisbremsen und Ablaufbergen die Energie einfahrender Züge reduziert. So kommen diese zum Stehen.

Auf dem Bild des Reddit-Posts war klar zu erkennen, dass es sich um einen Waggon eines Reisezugs handelt, in dem Fahrgäste sitzen. Hierzu meinte ein weiterer User: „Reisezugwagen dürfen grundsätzlich nicht über einen Ablaufberg fahren. Doppelstockwagen würden sehr wahrscheinlich in der Mitte aufsetzten und bei anderen droht die Gefahr von Beschädigung der Technik (die auch unter dem Wagen befestigt sein kann. Wassertanks usw.).“

Lustige Diskussion über Zug-Symbol – zahlreiche User äußern „Weinglas“-Theorien

Während einige Zugexperten also kompetent das Schild erklären konnten, ließen andere Nutzer derweil ihrer Fantasie und ihrem Humor freien Lauf. „Also keins dieser psychologischen ‚sehen sie eine Vase oder zwei Gesichter‘-Bilder, schade“, witzelte einer. Ein anderer meinte nur „Der Zug hat keine Bremsen“, frei nach dem (fast) gleichnamigen Ballermann-Hit.

Einen besonders kreativen Lösungsansatz, was hinter dem Schild stecken könnte, hatte ein weiterer Nutzer: „In Wagons mit diesem Symbol ist das Festhalten von Weingläsern zwischen den Pobacken untersagt. Bin ich mir ziemlich sicher.“ In der Tat erinnerte das Symbol in der Mitte des Schildes durchaus an ein Weinglas. Das sahen auch viele andere Nutzer so.

„Keine Rotweingläser zwischen Brüsten transportieren, wäre mein erster Gedanke. Da kann ich aber auch falsch liegen“, hieß es an anderer Stelle. „Keine Weingläser zwischen die Wagons stellen“, mutmaßten mehrere User. „Ich vermute, es geht um die Art des Glases. Man soll beim Trinken während der Fahrt keine Stilgläser verwenden, sondern was, das nicht so schnell umfällt“, scherzte ein Reddit-Nutzer. „Trinken aus nicht genormten Weingläsern verboten“, interpretierte ein anderer.

