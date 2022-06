Zugunglück bei Garmisch: Auch Frau aus Hessen unter Todesopfern

Von: Martina Lippl

Auf dem Weg nach München ist ein Regionalzug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist. Fünf Menschen starben, mehr als 40 wurden verletzt. Auch eine Frau aus Hessen kam bei dem Zugunglück ums Leben.

Garmisch-Partenkirchen – Bei dem Zugunglück am Freitagmittag starben vier Frauen im Alter von 32, 39 und 70 Jahren sowie nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei eine 51-Jährige. Bei dem am Samstag geborgenen – fünften Todesopfer – handelt es sich um „einen Jungen im Teenageralter“. 44 Menschen wurden verletzt.

Zugunglück bei Garmisch: Frau aus Hessen unter den Todesopfern

Unter den Todesopfern des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen ist auch eine Frau aus Hessen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden am Montag. Die Angehörigen seien informiert worden. Weitere Angaben, etwa zum Alter der Frau, wurden nicht gemacht. Zuerst hatte hessenschau.de berichtet.

Zugunglück bei Garmisch: Teenager unter den Opfern

Die Identifizierung der fünf Todesopfer war am Sonntag weitgehend abgeschlossen. Weitere Informationen zur Identität der Opfer teilte die Polizei zunächst nicht mit. Unter den Frauen sollen Medienberichten zufolge zwei vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerinnen sein – eine hatte laut Bild ihr Kind dabei, das verletzt wurde. Auch diese Informationen bestätigte die Polizei zunächst nicht. Schon am Sonntag konnte die Polizei jedoch alle Vermisstenfälle klären. Direkt nach dem Unfall war von zahlreichen Vermissten die Rede gewesen.

Zugunglück in Garmisch: Ein auseinandergeschnittenes Waggonteil wird in einem nahe gelegenen Kieswerk vom Laster gehoben und gelagert. © Angelika Warmuth/dpa

Bei dem Zugunglück am Freitagmittag waren Teile des Zuges aus noch ungeklärten Gründen entgleist. In dem Zug, der Richtung München fuhr, saßen auch viele Schülerinnen und Schüler.

Nach Zugunglück bei Garmisch Gebetsfeier für Opfer des Unglücks

In der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Garmisch-Partenkirchen sollte Montagabend in einem ökumenischen gemeinsamen Gebet der Opfer des Zugunglücks gedacht werden. Der Gottesdienst sollte in deutscher und ukrainischer Sprache abgehalten werden, da unter den fünf Toten auch zwei aus der Ukraine geflüchtete Frauen sind, berichtet die Nachrichtenagentur afp.

Martin Dubberke, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Garmisch-Partenkirchen, sagte im BR, dass dies „wirklich schwer auszuhalten“ sei. „Die Frauen entkommen dem Krieg in der Ukraine und sterben bei uns in einem Zug“.(ml)