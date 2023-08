Nach Erfolg der Eberhofer-Krimis: Buch-Autorin distanziert sich von Verfilmungen

Die Kinoadaption ihres Krimis „Rehragout-Rendezvous“ stößt Bestsellerautorin Rita Falk sauer auf. Das Drehbuch des neuen Eberhofer-Films sei gar nicht nach ihrem Geschmack.

München – Die Provinzkrimis um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer machten Rita Falk (59) zur Bestsellerautorin. Seit ihrem ersten Roman „Winterkartoffelknödel“ von 2010 hat die Schriftstellerin zahlreiche weitere Bände der Reihe veröffentlicht. Im Oktober erscheint mit „Steckerlfischfiasko“ bereits Roman Nummer zwölf. Die Eberhofer-Krimis sind aber nicht nur auf dem Buchmarkt ein voller Erfolg: Bereits neun Bücher wurden als Kinofilm adaptiert.

Tränen vergossen: Rita Falk „schämt“ sich für Botschaften in der Verfilmung von „Rehragout-Rendezvous“

Am gestrigen Donnerstag (10. August) ist nun auch der neue Streifen „Rehragout-Rendezvous“ im Kino erschienen. Bei der Premiere in München glänzte Rita Falk jedoch mit Abwesenheit. Der Grund: Mit der Verfilmung durch Constantin Film ist die Autorin überhaupt nicht einverstanden. Im Interview mit Spiegel distanziert sie sich deutlich von der jüngsten Adaption: „Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme.“

Die gebürtige Oberbayerin findet drastische Worte, um ihre Kritik an dem Kinofilm zum Ausdruck zu bringen. Sie habe ihr eigenes Werk kaum wiedererkannt. „Ich finde das Drehbuch unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär“, enthüllt sie. „Ich bin echt traurig und habe in den letzten Tagen viele Tränen deswegen vergossen.“

Rita Falk steht weiteren Verfilmungen „sehr skeptisch gegenüber“

Schon in den vergangenen Jahren habe Falk beobachtet, dass sich die Verfilmungen „immer weiter von meinen Buchvorlagen entfernt“ hätten. Bei „Rehragout-Rendezvous“ seien die Änderungen aber so extrem, „dass wir jetzt an einem Ende angekommen sind“. Nicht einmal die Mörder seien dieselben wie in der Buchvorlage.

Die neue Verfilmung des Eberhofer-Krimis „Rehragout-Rendezvous“ startete in den Kinos. Schöpferin und Bestsellerautorin Rita Falk ist jedoch schwer enttäuscht von den Filmen. © ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller & IMAGO / teutopress

Die Krimiautorin ärgert sich vor allem darüber, dass ihre Korrekturen einfach ignoriert wurden. Dreimal habe sie Änderungswünsche eingebracht, gebracht habe es aber kaum was. „Es war ein bisschen so, wie wenn man einem Drittklässler sagt, in deinem Aufsatz sind 30 Fehler, korrigier die bitte – und dann macht er ein Komma rein, und das auch noch an der falschen Stelle“, klagt sie.

Angesichts dessen erscheint es unwahrscheinlich, dass es weitere Eberhofer-Krimikomödien auf die große Leinwand schaffen. „Ich stehe weiteren Verfilmungen sehr skeptisch gegenüber“, so Rita Falk. Die Fans dürfte das hart treffen. Der kommerzielle Erfolg der Filme ist unumstritten. Erst kürzlich trat ein Eberhofer-Krimi im Quotenduell mit klarem Resultat gegen „Goodbye Deutschland“ an. Verwendete Quellen: spiegel.de