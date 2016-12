Zeichner der ersten „Bambi“-Entwürfe gestorben

Mit 106 Jahren

Los Angeles - Die Bilder von Bambi kennt fast jeder. Am Freitag teilte das Walt Disney Museum mit, dass der Zeichner der ersten Entwürfe, Tyrus Wong, gestorben sei.

Tyrus Wong, der die ersten Skizzen für den Disney-Zeichentrickfilm „Bambi“ lieferte, ist tot. Der aus China stammende Zeichner sei im Alter von 106 Jahren gestorben, teilte das Walt Disney Museum in San Francisco am Freitag (Ortszeit) mit. „Obwohl Tyrus nur drei Jahre zwischen 1938 und 1941 bei den Walt Disney Studios arbeitete, kann sein Einfluss auf die künstlerische Gestaltung des Zeichentrickfilms Bambi nicht überbewertet werden“, hieß es in einer Mitteilung des Museums.

Der 1910 im südchinesischen Guangzhou in arme Verhältnisse geborene Wong wanderte 1919 mit seinem Vater in die USA aus. Seine Liebe zum Zeichnen entwickelte er früh, als sein Vater ihn dazu anregte, sich mit Wasserfarben in Kalligraphie auf Zeitungspapier zu versuchen. Später brach er die Schule in Kalifornien ab, um ein Stipendium einer Kunsthochschule in Los Angeles wahrzunehmen.

Für Disney fertigte Wong zunächst Hunderte Micky-Maus-Zeichnungen an und versuchte sich dann an einem Reh im Wald, als er von Plänen für den Film „Bambi“ erfuhr. Seine einfachen, von der Song-Dynastie im Kaiserreich China beeinflussten Skizzen satter Bergen und Wälder beeindruckten Walt Disney (1901-1966). Sie lieferten die Grundlage für den erfolgreichen Film, der die Lebensgeschichte eines jungen Rehs nach der Buchvorlage des österreichischen Schriftstellers Felix Salten erzählt.

dpa