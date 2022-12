Das Marstall-Gutachten wurde bewusst falsch interpretiert

20 Jahre Debatte um den Münchner Konzertsaal: Sternschnuppe des Südens

Von: Markus Thiel

Ein Projekt dämmert dem Ende entgegen? Wann und ob das Konzerthaus im Werksviertel gebaut wird, bleibt offen. © Cukrowicz/Nachbaur

Diesen Geburtstag kann man nicht feiern. Seit 20 Jahren wird im Freistaat über einen neuen Konzertsaal diskutiert. Eine Chronologie der Chancen, Intrigen und Fehlplanungen.

Es ist ein Jubiläum, aber eines der unseligen Art. Vor genau 20 Jahren begann die Debatte um den neuen Münchner Konzertsaal. Und noch immer ist nicht klar, obwohl zig Millionen in die Planungen geflossen sind, wann oder ob er eröffnet wird. Nach Kostenschätzungen von 300 Millionen über 580 Millionen spricht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) inzwischen von einer Milliarde Euro – obgleich dies noch nicht mit Fakten unterfüttert wurde. Sollte das Konzerthaus im Werksviertel realisiert werden, könnten nochmals zehn Jahre ins Bayernland gehen. Zum Vergleich: Die skandalumwehte Hamburger Elbphilharmonie entstand inklusive Planung zwischen 2001 und 2017. Immerhin wird der Freistaat geschlagen vom 2020 eröffneten Berliner Flughafen – erste Überlegungen gab es dafür kurz nach der Wende. Hier die Chronologie des Münchner Saal-Projekts.

Der größte Fürsprecher des Saals war Mariss Jansons (1943-2019). © Herbert Pfarrhofer

Herbst 2002 bis Anfang 2003: Seit geraumer Zeit wird im BR-Symphonieorchester diskutiert, ob man sich nicht für einen eigenen Konzertsaal einsetzen solle. Im Herkulessaal hat man zwar Erstbelegungsrecht, doch der ist – nicht nur für symphonische Schwergewichte – zu klein. In der Philharmonie ist man lediglich Gast und muss sich den Planungen der Münchner Philharmoniker beugen. Außerdem ist man weltweit das einzige 1a-Ensemble, das über keine Heimat verfügt. Nachdem Mariss Jansons seinen Vertrag als künftiger Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters unterschrieben hat, wird das Thema immer mehr lanciert.

Der erste Standort-Vorschlag war der Marstall hinter der Residenz - durch eine Intrige wurde das verhindert. © Thomas Dashuber

Juni 2003: Im Rahmen einer Pressekonferenz, auf der Jansons seine erste Münchner Konzertsaison vorstellt, bekräftigt er die Pläne: „Die Situation ist ganz inakzeptabel. Ich kann nicht glauben, dass es in München kein Geld gibt. Es ist alles eine Frage der Priorität.“ Eine heftige Debatte folgt. Viele, vor allem aus Musikkreisen, begrüßen das Vorhaben, andere empfinden den Plan als Anmaßung eines Neulings in finanziell schwierigen Zeiten. Als Jansons mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber spricht, signalisiert dieser Zustimmung, ohne konkret zu werden. Der zuständige Kunstminister Thomas Goppel (CSU) lehnt das Projekt ab. Die stärkste Unterstützung kommt von Finanzminister Kurt Faltlhauser (CSU). Ein möglicher Platz für den Saal ist schnell gefunden: der Marstall hinter der Residenz. Die Planungen verdichten sich nur allmählich, konkrete Ergebnisse soll ein Ideenwettbewerb liefern.



September 2007: Der Ideenwettbewerb fürs „Kulturprojekt Marstall“ ist entschieden. Es gibt zwei Varianten: „Multifunktionaler Veranstaltungssaal“, von dem abgerückt wird, und „Konzertsaal“. Den Wettbewerb für Letzteren gewinnen Axel Schultes und Charlotte Frank aus Berlin.



Januar 2009: Ministerpräsident Horst Seehofer macht nach einem Essen mit Jansons klar: „Ich möchte dieses Projekt.“ Der japanische Star-Akustiker Yasuhisa Toyota wird mit einem Gutachten beauftragt. Dieses soll klären, ob sich der Marstall eignet.



Mai 2010: Kunstminister Wolfgang Heubisch (FDP) verkündet, dass sich ein Saal im oder am Marstall nicht realisieren lasse. Er beruft sich dabei auf das Gutachten von Toyota.

Februar 2011: Eine Arbeitsgruppe, einberufen von Heubisch, formiert sich. Sie soll neue Standorte prüfen. Als Alternativen werden genannt: der Finanzgarten am Odeonsplatz, ein Parkplatz-Areal am Circus Krone, das TU-Gelände an den Pinakotheken sowie der Apothekenhof der Residenz.



Der umgebaute Kongresssaal des Deutschen Museums wäre auch eine Alternative gewesen. © HPP Architekten

November 2011: Die Arbeitsgruppe legt zwei Alternativen vor – den Platz am Circus Krone sowie einen neuen, von Heubisch favorisierten Vorschlag – den Kongresssaal des Deutschen Museums. Dieser müsse, so die Argumentation, ohnehin saniert und umgebaut werden, hier ließe sich leicht ein neuer Saal einplanen. Die Museumsverantwortlichen reagieren empört. Sie hätten eigene Pläne mit dem Kongresssaal – können aber nicht präzisieren, wie diese überhaupt aussehen sollen.



April 2014: Jansons lehnt es zwar ab, seine Vertragsverlängerung beim BR an das Projekt zu knüpfen. Und doch sagt er: „Wenn der Saal nicht gebaut wird, habe ich verloren. Und was macht man, wenn man verloren hat? Der südkoreanische Ministerpräsident ist auch zurückgetreten, weil dort eine Fähre gekentert ist.“



Januar 2015: Ministerpräsident Horst Seehofer und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verständigen sich auf eine „Zwillingslösung“. Nach einer umfassenden Gasteig-Sanierung sollen Münchner Philharmoniker und BR-Symphonieorchester die Philharmonie gleichberechtigt nutzen dürfen. Zugleich sollen beide Ensembles für kleiner besetzte Konzerte in den Herkulessaal ausweichen. Die Orchester geben zu bedenken, dass dies nicht realisierbar sei schon allein wegen der schwer abzustimmenden Probenpläne und der Abo-Strukturen. Jansons wendet sich erstmals offen an die Philharmoniker: „Von den Kollegen hätte ich erwartet, dass sie sagen: Da ist doch alles peinlich.“



Mai 2015: Die Zwillingslösung wird begraben. Die Diskussion um den Konzertsaal konzentriert sich nun auf zwei Standorte – auf die Paketposthalle in Laim und auf ein Gelände im Werksviertel am Ostbahnhof.



Dezember 2015: Nach Studien, Expertisen, Verhandlungen und politischen Beschlüssen steht fest, dass die Heimat für das BR-Symphonieorchester im Werksviertel entstehen soll.

Das Marstall-Gutachten wurde bewusst falsch interpretiert

Januar 2016: Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ deckt auf, dass Toyotas Marstall-Gutachten bewusst falsch interpretiert wurde. Das Kunstministerium habe die Öffentlichkeit über den wahren Inhalt getäuscht: Ein Marstall-Saal sei doch möglich. Toyota habe ein neues Gebäude auf freistaatlichem Grund neben dem Marstall vorgeschlagen. Der Schuldige soll unter anderem der damalige Ministerialdirigent Toni Schmid gewesen sein, der das Projekt von Anfang an hintertrieben habe. Jansons bezichtigt den Freistaat der „Lüge“ und resümiert: „Diese Intrige hat fast alles kaputt gemacht. Ich habe an das Gute geglaubt und war dadurch absolut blind.“ Insidern ist heute klar: Wäre diese fachlich kaum gedeckte Blockade nicht gewesen, könnte heute im Marstall-Saal gespielt werden.



November 2016: Der Freistaat schließt einen Vertrag mit Werner Eckart, Eigentümer des Grundstücks im Werksviertel. Vereinbart wird ein unbefristetes Erbbaurecht, alle 44 Jahre kann der Vertrag gekündigt werden.



Oktober 2017: Der Architektenwettbewerb für den Saal im Werksviertel ist entschieden. Das Büro Cukrowicz/Nachbaur aus Bregenz bekommt den Zuschlag. Man wolle, so die Meinung aller Beteiligten, kein spektakelndes Gebäude wie die Elbphilharmonie. Die Planung sieht einen Saal mit 1800 Plätzen vor, einen kleineren für bis zu 600, Probe- und Verwaltungsräume, Gastronomie sowie Räume auch für die Münchner Musikhochschule. Gleichzeitig soll der Saal dank der digitalen Ausstattung und der Übertragungsmöglichkeiten ein Projekt fürs 21. Jahrhundert werden. Nach diversen Debatten wird der Baubeginn auf 2021 verschoben.



April 2018: Eineinhalb Jahrzehnte nach Beginn der Debatte fasst Jansons seinen Frust so zusammen: „Ich habe großen Respekt vor Deutschland und seiner unglaublichen kulturellen Tradition. Vor diesem Hintergrund konnte ich es nicht glauben, welche Probleme ausgerechnet in Bayern der Saal macht. Es war eine der größten Überraschungen meines Lebens.“



Juli 2018: Auf einer internen Veranstaltung im Prinz-Carl-Palais bezeichnet Ministerpräsident Markus Söder den Saal im Werksviertel als „Stern des Südens“.



April 2019: Entgegen aller Vorhersagen unterliegt Toyota im Akustik-Wettbewerb. Den Zuschlag bekommt sein Konkurrent Tateo Nakajima.



Dezember 2019: Mariss Jansons stirbt.



Juli 2021: Der Haushaltsausschuss des Landtags billigt die Vorplanungen. Dies habe, so Kunstminister Bernd Sibler (CSU), eine Signalwirkung für die internationale Kulturszene. „Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie sehr wir Kunst brauchen und was uns fehlt, wenn sie verstummt.“

Markus Söders „Denkpause“ hält noch immer an



März 2022: Kunstminister Markus Blume (CSU) kündigt in unserer Zeitung an, dass die Staatsregierung die Prioritäten für ihre Milliarden-Ausgaben neu ordnen werde. Begründet wird dies mit der unsicheren Haushaltslage in Corona- und Kriegszeiten. Die Planungen für den Saal laufen laut Blume weiter, es gehe aber nicht alles auf einmal. Man müsse auch „über Zeitachsen“ reden. Ministerpräsident Markus Söder spricht daraufhin von einer zeitlich nicht definierten „Denkpause“ für das Projekt.

Oktober 2022: Auf eine Anfrage der Grünen teilt die Staatsregierung mit, die Planungen liefen weiter. Eine Entscheidung werde „verantwortungsvoll vorbereitet“.