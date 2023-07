40 Jahre „Monaco Franze“: Filmemacherin Heidi Kranz erinnert sich an Kult-Regisseur Helmut Dietl

Von: Katja Kraft

Regisseurin Heidi Kranz. © Jens Hartmann fuer tz

Vor 40 Jahren drehte Helmut Dietl die Serie „Monaco Franze“. Im Interview erinnert sich Regisseurin Heidi Kranz an die Zusammenarbeit mit ihrem großen Kollegen.

Und wieder der Gedanke: Verdammte Axt, ein paar Jahrzehnte zu spät geboren. Wenn die Regisseurin Heidi Kranz zu erzählen anfängt, kann man neidisch werden. Darauf, das alles damals nicht miterlebt zu haben. Münchens lässige Zeiten in den Siebzigern, Achtzigern. Wie heißt’s beim „Monaco Franze“? „Aus is und gar is, und schad is, dass’s wahr is!“ Heidi Kranz nickt vielwissend. „Das war eine tolle Zeit in München. Heute dagegen ist die Stadt verspießert.“

Das ganze Leben damals ein nie enden wollender „Rossini“-Film. Man trifft sich im Romagna Antica – Helmut Dietls Inspirationsquelle für besagte Gesellschaftssatire. Trinkt literweise Kir Royal? „Das eher seltener. Stattdessen Wein, Bier und unglaublich viel Champagner. Champagner war das Getränk der Stunde. Aber ist es für mich eigentlich immer noch“, meint Kranz und lacht.

Trafen sich in München: Heidi Kranz und Kulturredakteurin Katja Kraft. © Jens Hartmann

„In ist, wer drin ist“, noch so ein Dietl-Satz. Kranz war’s und ist’s bis heute. Die Regisseurin – Jahrgang 1947, glaubt ihr keiner – hat Dietl, na klar, auf irgendeiner Party kennengelernt. Sie kann sich nicht mehr so recht erinnern, auf welcher (was für die Party spricht), aber sehr genau an das, was folgte. Rund 30 Mal Regieassistenz bei Dietl. Für Werbefilme. Am 25. Juli 2023 erzählt sie davon in der Dokumentation „Und ewig lockt der Stenz – 40 Jahre Monaco Franze“ ab 20.15 Uhr im BR.

Er ist zu diesem Zeitpunkt auch dank „Monaco Franze“ längst eine Berühmtheit, sie steht noch am Anfang ihrer Karriere – und macht natürlich begeistert mit. „Ich habe ihn immer morgens mit meinem Volvo Cabriolet abgeholt. Und danach den Kameramann, meistens Igor Luther, Gernot Roll oder Joseph Vilsmaier“, erzählt sie. Und man sieht sie förmlich vor sich, wie sie zu dritt bei offenem Verdeck über die Leopoldstraße rauschen. Kranz damals schon mit kurzen Haaren, Dietl im weißen Anzug, Tuch um den Hals, Zigarette im Mundwinkel – „Helmut rauchte immer Gitanes“. Und er war morgens meist „ein bisschen grummelig“. Wenn sie ihn aufmuntern wollte, kam sein Standardspruch: „Im Gesicht fehlt mir nichts.“ Den verwendet sie selbst gern. Überhaupt hat sie viel gelernt von diesem Charakterkopf. „Er war ein sehr klarer Mensch. Er hat Position bezogen und dazu gestanden. Auch ich hätte nie die Karriere gemacht, die ich gemacht habe, wenn ich ständig umgefallen wäre.“

Heidi Kranz hat die Neugierde in die Filmwelt gezogen

Ihr eigener Weg zum Film gleicht ja selbst einem Film. Im nordrhein-westfälischen Siegen geboren, begann sie nach der Schule, Medizin zu studieren. Irgendwann sagte ein Patient, selbst Produzent, zu ihr: „Du hast heilende Hände, die kann ich am Set gebrauchen.“ Und nahm sie für drei Jahre unter seine Fittiche. In allen Gewerken durfte die junge Frau sich ausprobieren, die schon damals voller Neugierde in die wilde See stach, die sich Leben nennt. „Nach drei Jahren hat er gesagt: ,So, nun kannst du alles. Jetzt flieg!‘“

Sie flog zunächst zum Bayerischen Rundfunk, drehte ihr erstes Fernsehspiel, gewann gleich einen Preis – und dachte nie mehr daran, zurück in die Medizin zu gehen. Stattdessen etablierte sie sich schnell in der Szene, und das als Frau, damals noch eine absolute Seltenheit.

„Helmut war ein Laternenanzünder“, sagt die Regisseurin Heidi Kranz über Helmut Dietl (1944 – 2015). Auch sie weiß, wie man Menschen mit Geschichten wärmt. © Schneider-Press

Vielleicht, weil ihr immer das lag, was ungerechterweise sonst immer gern einzig Männern zugeschrieben wird: das Selbstbewusstsein, die Führung zu übernehmen. „Das Team ist das A und O. Das muss gut behandelt werden. Gleichzeitig muss einer die Leitung übernehmen, das Sagen haben. Jeder am Set hat eine andere Vision des Filmes im Kopf, wenn nicht einer alles zusammenführt und zusammenhält, wird daraus nichts.“

Wenn sie so davon erzählt, hört man ein Hadern heraus angesichts der Umbrüche, die gerade nicht nur in der Filmszene vor sich gehen. Ob Helmut Dietl in unserer Zeit, in der sehr genau auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen geachtet werden soll, noch erfolgreich Filme drehen könnte? „Ja. Aber anders, auf jeden Fall nicht mehr so diktatorisch. Wir haben gearbeitet, hart gearbeitet. Aber wir haben auch gelacht und Partys geschmissen. Es war alles irgendwie unbeschwerter damals.“

Helmut Dietl: ein Mann mit Ecken und Kanten

Dass man den Dietl heute auf einen solchen Sockel stellt, dass er regelrecht zum Mythos geworden ist, das entspreche diesem Mann, den Heidi Kranz damals kennen und schätzen gelernt hat, ihrer Meinung nach gar nicht. „Er war ja ein Mensch! Mit Ecken und Kanten. Er war nicht immer charmant. Er war auch manchmal richtig uncharmant. Aber das gehört auch dazu. Er würde sich für das heutige ständig Stromlinienförmige gar nicht mehr interessieren.“

Was ihn ausgezeichnet hat? „Er war auf den Punkt. Er wusste genau, was er den Leuten sagt. Er hat sehr viel entdecken können in den Menschen, was andere nicht gesehen haben.“ Kurz überlegt sie und zieht dann einen besonders schönen Vergleich. „Helmut war ein Laternenanzünder.“ Sein Licht strahlt bis heute.