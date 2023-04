Vor 400 Jahren erschienen und nun zu Gast in München: Shakespeares „First Folio“

Von: Theresa Kuchler

Ein Objekt von unschätzbarem Wert: Nur etwa 220 Exemplare der Gesamtausgabe sind heute erhalten. © Markus Götzfried

Vor 400 Jahren ist das dramatische Gesamtwerkt von William Shakespeare erschienen. Zu diesem Anlass hat das Münchner Lyrik Kabinett eine Original-Ausgabe gezeigt und zeitgenössische Widmungsgedichte schreiben lassen.

Auf einer Geburtstagsfeier dürfen schon einmal Gedichte vorgetragen werden. Auch, wenn der Jubilar ein Buch ist. Und vor allem, wenn dieses 400 Jahre alt wird und die Weltgeschichte des Theaters mitgeschrieben hat. Heuer feiert nichts Geringeres als das erste dramatische Gesamtwerk von William Shakespeare (1564-1616) Jubiläum: die Folio-Ausgabe „Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies“, die 1623 erschienen ist und in der schon Shakespeares Dramatiker-Rivale Ben Jonson die Bedeutung der Stücke vorhersagte („not of an age, but for all time“).

Das Münchner Lyrik-Kabinett hat sich den besonderen Geburtstag zum Anlass genommen, um nicht nur eines, sondern gleich sechs zeitgenössische Widmungsgedichte schreiben zu lassen – und sie feierlich vorzutragen, während im Nebenraum eine 400 Jahre alte Original-Ausgabe des „First Folio“ ausgestellt ist.

Original Shakespeare-Ausgabe von 1623 zu Gast im Münchner Lyrik Kabinett

Das großformatige Buch mit seinem edlen Einband und goldenen Seitenrändern thront am Montagabend auf einem schlichten Tisch im Lyrik-Kabinett. Ein Volumen hält das wertvolle Exemplar so empor, dass die aufgeschlagenen Seiten gut zu sehen sind und es einmal mehr wie ein seltenes Museumsexponat wirkt. Tatsächlich ist sein Wert so hoch, dass er sich kaum beziffern lässt. „Es ist ein unglaublich wertvolles Objekt“, sagt Tobias Döring, Professor für Englische Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Insgesamt seien nur noch rund 220 dieser Exemplare erhalten, wobei die Hälfte eine Bibliothek in Washington aufbewahrt, erklärt Döring. Der Rest befinde sich in Privatbesitz – so auch jenes, das nur für einen Tag, zu seiner Geburtstagsfeier, nach München geholt wurde.

Zum Jubiläum von Shakespeares ersten dramatischen Gesamtwerks hat unter anderem der Münchner Lyriker Albert Ostermaier ein Gedicht verfasst. © Markus Götzfried

Abgesehen von seiner Seltenheit ist das „First Folio“ für die gesamte Literatur- und Theaterwelt inhaltlich von enormem Wert. Wie Döring erläutert, wäre ein Teil von Shakespeares Dramen für die Nachwelt verloren gegangen, hätte man sie nicht in dem Gesamtwerk festgehalten. Immerhin waren seinerzeit nur 18 der 38 Theaterstücke bereits in Einzeldrucken erschienen. „Den Rest hätte man ohne dieses Buch wohl nie kennengelernt.“

Sechs Dichter setzen sich lyrisch mit Shakespeares Gesamtwerk auseinander

Zum 400. Jubiläumsjahr des Erscheinens hat das Lyrik-Kabinett vier deutsche und zwei englische Lyriker gefragt, ob sie sich mit Shakespeares „First Folio“ in eigenen Arbeiten auseinandersetzen wollen. „Glücklicherweise haben alle sechs gleich zugesagt“, sagt Holger Pils, der das Lyrik-Kabinett leitet und die poetischen Hommagen zusammen mit Tobias Döring herausgegeben hat. Zu den Autoren gehören etwa Albert Ostermaier, Marcel Beyer und Ulrike Draesner.

Entstanden ist das Büchlein „All the World’s a Book. 400 Jahre Shakespeare’s First Folio“ mit Widmungsgedichten und lyrischen Reaktionen. „Wir wollten unterschiedliche Temperamente und Charakteristika abbilden“, erklärt Pils. Das ist gelungen – sogar zweisprachig. Mithilfe von Übersetzern konnte die Qualität der Gedichte sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch transportiert werden.

Info zum Buch: Tobias Döring/ Holger Pils (Hrsg.): „All the World’s a Book“. Stiftung Lyrik Kabinett, 84 Seiten; 15 Euro.