50 Cent in München: US-Routinier fackelt nicht lange - Tänzerinnen bedienen jedes Klischee

Von: Katrin Basaran

Teilen

Fackelte in der Olympiahalle nicht lange: US-Rapper 50 Cent, gut gelaunt in München. © Florian Vit/HangenFoto

50 Cent aka Curtis James Jackson III war in Münchens Olympiahalle zu Gast: Der US-Rapper, der vor 20 Jahren mit dem Album „Get rich or Die tryin‘“ Durchbruch feierte, ist längst eine Legende. Lesen Sie hier unsere Konzertkritik:

München - Es könnte heute in der Schultermuskulatur schmerzen: 50 Cent alias Curtis James Jackson III war in Münchens Olympiahalle: Und was gehört zu einem Rap-Konzert dieser Preisklasse? Klar, das rhythmisch-coole Wippen des Arms zum bollernden Beat. Anderthalb Stunden ging das am Mittwochabend (19. Oktober 2022) so – da kann man sich das Hanteltraining sparen. Der Kontrast zwischen einem deutschen Vertreter der Zunft und der US-Legende, die vor 20 Jahren mit dem Album „Get rich or Die tryin‘“ Durchbruch feierte, hätte nicht größer sein können. Als Support versuchte sich wacker OG Keemo (Geist) auf karger Bühne, anfangs sogar ohne Ton. Das Anheizen – höchstens lauwarm.

50 Cent eröffnete das Konzert in München mit „In da Club“

Um 21 Uhr dann der geradezu königliche Auftritt von 50 Cent vor Feuerwerksfontänen, bunten Videowänden und vier knapp bekleideten Tänzerinnen, die jedes Klischee bedienten: sexy, biegsam und mit Fokus auf die Kehrseiten. Der 47-Jährige fackelte nicht lange, legte los mit „In da Club“ und aus 6000 Kehlen schallte textsicher „You can find me in the Club, Bottle full of Bub’“ – für viele ist der Hip-Hop-Hit von 2003 einer der besten aller Zeiten. Es folgten „Candy Club“, „P.I.M.P.“, „I got Money“, „No Romeo No Juliet“, als Hommage an den verstorbenen Coolio ertönte „Gangsta’s Paradise“ (Lesen Sie hier unseren Nachruf auf Coolio). Und dazwischen immer wieder die Aufforderung: „Give me some Noise!“ Macht Lärm! Die Besucher in der solide gefüllten Halle folgten wie Jünger ihrem Herrn.

Sein jüngstes Album „Animal Ambition“ hat 50 Cent vor zwölf Jahren veröffentlicht

50 Cents beste Zeiten als Gangsta-Rapper, der einst neun Kugeln überlebte, mögen hinter ihm liegen, das belegten die Ausschnitte aus seinen Videos im Hintergrund, und sein jüngstes Album „Animal Ambition“ ist auch schon zwölf Jahre alt. Dennoch kann man sich der Show-Magie dieses stets freundlich lächelnden New Yorkers schwer entziehen. Womöglich wurde dieses Gefühl auch durch wabernde Gerüche unterstützt – es duftete in der Olympiahalle verdächtig wie in einem Amsterdamer Coffeeshop. Nach einer Stunde verabschiedete sich der Rap-Held der 2000er-Jahre. Buhs! Ach, der 50 Cent hat doch nur Spaß gemacht! Wenig später kehrten er und seine Musiker zurück und hängten noch eine halbe Stunde dran. Nach nochmaliger Pyro-Show und viel Glitzerkonfetti ging aber er endgültig ab. Das Publikum war zufrieden. Und 50 Cent ist noch immer Gold wert.