François Truffaut: Ins Kino verliebt

François Truffaut beim Dreh von „Die süße Haut“ 1963. © Brasilianisches Nationalarchiv

François Truffaut war einer der größten Filmemacher und -liebhaber aller Zeiten. Am Sonntag wäre er 90 Jahre geworden.

Im „New York Times Magazine“ wurde François Truffaut 1969 als „homo cinematicus“ bezeichnet, als Mensch, der all seine Interessen dem Kino unterordnet. Tatsächlich war die Filmkunst die größte Leidenschaft Truffauts – und er prägte sie nachhaltig als einer der Wegbereiter der Nouvelle Vague. Am Sonntag wäre er 90 Jahre alt geworden, wenn er nicht viel zu früh, 1984, an den Folgen eines Hirntumors verstorben wäre.

Truffaut kam 1932 in Paris zur Welt und erlebte keine allzu glückliche Kindheit, die er später in Teilen in seinem Erstlingswerk „Sie küssten und sie schlugen ihn“ verarbeitete. Regelmäßig schwänzte er die Schule und schmuggelte sich in ein Kino – für Tickets hatte er oft kein Geld. In der französischen Kinemathek war er als Jugendlicher Stammgast. 1948 lernte er André Bazin, den wohl wichtigsten Filmtheoretiker der Welt, kennen, der ihn später einige Male aus finanziellen und auch kriminellen Schwierigkeiten befreite, etwa als der Soldat Truffaut 1950 beim Versuch einer Fahnenflucht erwischt und verhaftet wurde. Bazin befreite ihn mithilfe seiner Beziehungen und gab ihm einen Job bei seiner legendären Filmzeitschrift „Cahiers du Cinéma“.

„Sie küssten und sie schlugen ihn“: Die Geburt der Nouvelle Vague

Von nun an machte sich Truffaut einen Namen als kompromissloser und knallharter Filmkritiker. In seinem Essay „Eine gewisse Tendenz im französischen Film“ rechnete er mit Unterhaltungsproduktionen ab und forderte mehr Freiheiten für Regisseure. Der Essay ermöglichte ihm selbst und einer ganzen Generation von unabhängigen Cinephilen, Filme zu machen. Mit seinem Regiedebüt „Sie küssten und sie schlugen ihn“ (1959) war – wenn man Agnès Vardas Erstlingswerk „La Pointe Courte“ (1955) nicht beachtet – die Nouvelle Vague geboren. Es folgten weitere Meisterwerke wie „Jules und Jim“ (1962), „Fahrenheit 451“ (1966) oder „Der Wolfsjunge“ (1970).

Eine wesentliche Rolle spielt die Liebe in Truffauts Filmen. Fast immer drehen sich seine Geschichten um die Beziehung zwischen einer oder mehrerer Frauen und einem oder mehrerer Männer. Einer seiner Streifen heißt sogar „Der Mann, der die Frauen liebte“. Das spätere Liebesleben des Antoine Doinel, der Hauptfigur aus „Sie küssten und sie schlugen ihn“ verfolgte Truffaut über 19 Jahre in weiteren vier Werken.

François Truffaut: Der Mann, der die Filme liebte

Seine eigene Liebe galt aber der Filmkunst an sich. Nicht selten gehen seine Figuren ins Kino, in „Liebe auf der Flucht“ aus dem Antoine-Doinel-Zyklus läuft im Lichtspieltheater sogar ein anderer Truffaut-Film: „Ein schönes Mädchen wie ich“. Die herzhafte Komödie „Die amerikanische Nacht“ erzählt von den Dreharbeiten des fiktiven Films „Je vous présente Pamela“. Es ist der wohl beste Making-of-Film eines Streifens, der nicht existiert. Die Rolle des Regisseurs spielte Truffaut dabei selbst.

Apropos Liebe zur Filmkunst: In vielen Filmen ist auch der Einfluss des „Master of Suspense“ spürbar. Truffaut verehrte Alfred Hitchcock, mit dem er ein 50 Stunden langes Interview führte, das in Deutschland mit dem Titel „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?“ erschienen ist. Sein letzter Film „Auf Liebe und Tod“ (1983) war stilistisch kaum zu unterscheiden von einem Hitchcock-Film. Auch „Die Braut trug schwarz“ war eine Hommage an den großen Meister.

25 Jahre lang machte Truffaut gute Filme. Einen schlechten hat er nie gedreht. Auch heute beeinflusst seine Art, Geschichten zu erzählen, viele große Regisseure, etwa Martin Scorsese. Seine Leichtigkeit und kindliche Verspieltheit hinter der Kamera hat Truffaut nie verloren. Diese Treue zu sich selbst macht ihn zu einem der außergewöhnlichsten Regisseure aller Zeiten.