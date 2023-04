Alfredo Barsuglia in der Münchner Galerie Nicole Gnesa: Affen wie wir

Von: Katja Kraft

Der Kauz Julia des österreichischen Künstlers Alfredo Barsuglia. © Galerie Nicole Gnesa

Die Münchner Galerie Nicole Gnesa zeigt den österreichischen Künstler Alfredo Barsuglia. Werke, die herausfordern.

Er hat München schon einmal irritiert. Während eines Corona-Lockdowns installierte der österreichische Künstler Alfredo Barsuglia in der Galerie Nicole Gnesa einen Brunnen; bat seine Gastgeberin, ihren Ausstellungsraum inklusive Werk sich selbst zu überlassen, die Türe weit geöffnet für jeden, der da kommen mag. Und es passierte: nichts. Im Sinne von: kein Vandalismus, keine blinde Zerstörungswut. Stattdessen wurde dieser Ort in Zeiten, in denen Nähe verboten war, zu einem Kraftplatz. Menschen kamen und setzten sich nieder, genossen die Ruhe, manche lasen, eine strickte. Ließen den Ort, die Kunst auf sich wirken.

Kraftplatz: Während eines Corona-Lockdowns stand die Münchner Galerie Nicole Gnesa tagsüber jederzeit offen, ohne Personal, ungeschützt. Jeder konnte sich an den von Alfredo Barsuglia installierten Brunnen setzen. © Galerie Nicole Gnesa

Der Mut von Nicole Gnesa, sich auf dieses Wagnis einer geöffneten, ungeschützten Galerie einzulassen, hat Barsuglia wohl beeindruckt. Nun stellt er erneut bei ihr aus. Der Mann ist gefragt; wird in seiner Heimat häufig im Museum präsentiert und für Werke im öffentlichen Raum beauftragt. Zurzeit schafft er eine Installation für das Salzkammergut, das 2024 Kulturhauptstadt Europas ist.

Dabei liegt sein Ursprung in der Malerei. Und vornehmlich mit Malereien präsentiert er sich nun in der Galerie an der Kolosseumstraße. Und immer muss man ganz nah herantreten, weil man es auf den ersten Blick kaum glauben mag. Die Finger etwa, die in Schwarz-Weiß wie aus der Wand zu ragen scheinen, sind nicht etwa mit Bleistift, sondern mit Aquarellfarben gezeichnet. Hier erkennt man die ungeheure Kunstfertigkeit Barsuglias, der Malerei und Grafik an der Universität der angewandten Kunst und an der Akademie der bildenden Künste in Wien sowie an der Kunsthochschule Krakau studiert hat. Sein Ziel schon damals: dass sich die Betrachter nie so ganz in Sicherheit wiegen können; er möchte sie herausfordern, zum Nachdenken bringen.

Alfredo Barsuglias irritiert auf kluge Weise

Der Kauz zum Beispiel, der jetzt links vom Eingang hängt. Julia heißt er. Das Tier hat einen Namen? Barsuglia: „Jedes Tier hat einen Namen.“ Julia also schaut uns mit ihrem skeptischen Kauz-Blick an, das Gefieder würde man am liebsten streicheln, so zart hat der 1980 in Graz geborene Künstler es hier auf grundierter und abgeschliffener Leinwand zum Leben erweckt. Ein perfektes Abbild der Natur. Aber perfekt ist eben bei aller handwerklichen Makellosigkeit nicht Barsuglias Ziel. Denn perfekt ist schön, doch perfekt erzählt uns nichts. Deshalb hat er – ohne Schablone, stattdessen mit beneidenswert ruhiger Hand – drei Buchstaben in Julias Körper eingefügt: „ffe“. Wie ein Code, den man gern entschlüsseln würde – doch man kann googeln, so viel man will, hier hilft uns das Internet nicht weiter. Auf diese Weise wirft uns der Künstler auf das Dilemma des modernen Menschen zurück: Weil Wissen ständig verfügbar ist, hören wir auf, uns Dinge zu merken; und damit, sie tatsächlich zu durchdringen. Fast spöttisch scheint Julia auf uns zu blicken und sich zu amüsieren über uns Mond-Flieger und Smartphone-Nutzer, die das, was vor uns liegt, nicht mehr verstehen. Von der Natur, die uns umgibt, so wenig Ahnung haben. „ffe“ – fehlt vielleicht nur das A? Bis 25. April 2023 in der Galerie Nicole Gnesa, Kolosseumstraße 6, Innenhof; Mi.-Fr. 15-19, Sa. 11-15 Uhr, Telefon 089/20 20 76 65.