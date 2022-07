Alicia Keys in der Münchner Olympiahalle: Girl nicht ganz so sehr on Fire

Von: Katja Kraft

Etwas zu routiniert: Alicia Keys am Mittwoch in der Münchner Olympiahalle. © Hangen

R&B-Superstar Alicia Keys füllte am Mittwochabend die Münchner Olympiahalle. Die Fans waren begeistert - trotz fader Show.

Es soll üppig gefühlt werden an diesem Abend. Es wird: üppig mit den Handys gefilmt. Dabei betont Alicia Keys doch immer wieder am Mittwoch in der Münchner Olympiahalle, wie viel positive Energie, wie viel Liebe, wie viel Magie in der Luft liegt. Doch leider kann man Energie, Liebe und Magie nicht beschwören. Nur weil jemand sagt, dass sich das jetzt ganz intensiv anzufühlen hat, heißt das noch lange nicht, dass der Funke überspringt. Klassisches Liebesbrief-Dilemma. Man wünscht sich ein „Ja“, doch angekreuzt wird auf der Gegenseite nicht mal das „Vielleicht“.

Alicia Keys regiert die Münchner Olympiahalle

Alicia Keys, 41, 16-fache Grammy-Gewinnerin, Soul- und R&B-Superstar, mit göttlicher Stimme und Talent fürs Klavierspiel gesegnet, wünscht sich ein „Ja“ von ihren Fans an diesem heißen Sommerabend. Und, mein Gott, wie sind sie hier bereit, es ihr zuzurufen. Die Herzen der Tausenden in der fast ausverkauften Halle fliegen der US-Sängerin zu, als sie auf der Bühne erscheint. Hinter ihr auf Großleinwand unser blauer Planet. Frauen regieren die Welt? Alicia Keys jedenfalls regiert die Halle.

Das ist erstaunlich, denn der Ton ist mies abgemischt, ihre Stimme kommt kaum zur Geltung, und ihre Nummern spult sie in der ersten sehr, sehr, sehr lang wirkenden Stunde allzu routiniert herunter. Es ist ein Abend wie aus dem Tourmanager-Baukasten: Die unbestritten sympathisch lächelnde Keys setzt auf reichlich Liebesbekundungen an Fans und Ort („Munich!!!“), philosophisch angehauchte Lebensweisheiten („Seid so, wie ihr sein möchtet!“), ein paar Mitklatsch-Aufrufe hier, ein paar Arm-Schwenk-Animationen da und immer wieder das Betonen davon, wie „besonders“, „irrsinnig“ und ganz und gar „einzigartig“ dieser Abend sei. „Can you feel my Love tonight?“ Trotz allem: Nein, nicht so richtig.

Erst in der zweiten Hälfte kommen Hits wie „Empire State of Mind“

Ein bisschen weniger auf die Zwölf, ein bisschen mehr Abgewogenheit gerade in der ersten Stunde zwischen – in dieser dröhnenden Halle abschmierenden – Soul-Nummern und den Superhit-Reißern wie „Empire State of Mind“ oder „Unterdog“ wäre schön gewesen. Es vergeht mehr als eine Stunde, bis dieses Girl etwas mehr on Fire ist. Und als die Fans dann gemeinsam mit ihr „Fallin’“ singen dürfen, merkt man für einen Moment, was möglich gewesen wäre. Weniger Großraumdisco, mehr echtes Gefühl.