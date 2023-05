Hitlerputsch vor 100 Jahren: Als die Republik wankte

Von: Dirk Walter

Ausrufung der „nationalen Revolution“: Ankunft von SA-Truppen aus dem Umland vor dem Bürgerbräukeller. Foto: dpa © dpa

Ruhrbesetzung, Hyperinflation, innere Unruhen – das Jahr 1923 war ein absolutes Katastrophenjahr. Der Hitlerputsch am 8./9. November 1923 mit insgesamt 20 Toten markierte dabei, zumindest aus bayerischer Sicht, das blutige Finale der Weimarer Republik, die hier wankte, aber letztlich überlebte. Zwei Neuerscheinungen – wahrscheinlich werden weitere folgen – sezieren nun den Umsturzversuch des Rechtsterroristen Adolf Hitler.

Der Publizist Wolfgang Niess beansprucht für sich, etwas hochtrabend und letztlich vermessen, eine Neuinterpretation der Ereignisse. Sein Buch ist gut lesbar, empfehlenswert für eine solide Orientierung. Doch die Thesen, die er aufstellt, sind nicht so neu, wie er glauben machen will.

Das interessantere Buch hat Bernhard Wien geschrieben, ein fachfremder Autodidakt, den bisher kein Historiker auf der Rechnung hatte. Seine pralle Darstellung ist mit fast 600 dicht bedruckten Seiten ein wahrer Wälzer und bringt viele neue Fakten. Allerdings hätte dem Buch ein solider Lektor gutgetan. Weil Wien dicht an den Quellen schreibt, einige Literatur aber völlig außer Acht lässt (etwa Otto Gritschneders verdienstvolles Standardwerk von 1990), gibt es Wiederholungen, manchmal Widersprüche. Hinzu kommen Flüchtigkeitsfehler – die Schönfeldstraße in München wird mal zur „Schönfelder“, mal zur „Schönthaler Straße“, der Stoßtrupp Hitler ist mal im Thorbräu im Tal, mal am Gärtnerplatz stationiert. Doch das sind Kleinigkeiten.

Bedenklicher ist, dass beide Autoren die Geiselnahme von Juden während des Hitlerputsches nicht richtig einordnen – Niess behandelt das kaum, Wien unvollständig, denn es sind nicht nur sechs als Geiseln genommene Münchner Juden namentlich bekannt, sondern über 30. Auch wenn ihnen letztlich nichts passierte, waren die Aktionen (es waren mehrere) kein Randaspekt. Sie zeigten ja, wie radikal die Putschisten im Falle einer Machtübernahme gegen missliebige Personen vorgehen würden.

Republikfeinde in Schlüsselpositionen

In der Interpretation des Hitlerputsches haben die Bücher viele Gemeinsamkeiten. Beide Autoren belegen, dass Hitlers Ausrufung der „nationalen Revolution“ am Abend des 8. November im damaligen Bürgerbräukeller (heute Standort eines Hotels neben dem Gasteig) letztlich Kulminationspunkt einer fatalen Entwicklung war. In Varianten schmiedeten damals viele militaristische Verbände, enttäuschte Ex-Militärs, Industrielle und Nationalisten Pläne, wie sie die Republik aus den Angeln heben konnten. Niess stellt das als seine Entdeckung dar, dabei gibt es viel Literatur dazu. In Bayern waren mit dem „Generalstaatskommissar“ Gustav von Kahr, dem Chef der Landespolizei, Hans Ritter von Seißer, und dem Chef der Reichswehr in Bayern, Otto von Lossow, sogar drei ausgewiesene Republikfeinde in Schlüsselpositionen gelangt.

Es ist daher ganz richtig, dass Niess und Wien davon ausgehen, dass das Trio, wiewohl im Bürgerbräu von Hitler überrumpelt, dem Umsturzversuch zunächst aufgeschlossen gegenüberstand. Kahr ließ sich sogar zu seiner neuen Position als „Statthalter der Monarchie“ beglückwünschen. Was sie und andere dann allerdings an einer aktiven Teilnahme am Umsturz hinderte, war die lavierende Haltung der Reichswehr, vor allem ihres Chefs Hans von Seeckt. Auch dieser stand zwar „dem Gedanken einer nationalen Diktatur bzw. eines Direktoriums seit Langem positiv gegenüber“ , wie Autor Niess richtig herausarbeitet. Doch der Weg dahin war unklar. Vor einem gewaltsamen Putsch „von unten“ mit offener Straßengewalt, gar mit der öffentlichen Hinrichtung politischer Gegner, wie es sich Hitler ausmalte, schauderte vielen Ultrakonservativen vom Schlage eines Seeckt, aber auch eines von Kahr – zu frisch war vielleicht auch die Erinnerung an die Straßengewalt während der Revolution 1918/19.

Ludendorff blieb von der Justiz unbehelligt

Das unterschied sie bei aller Gleichförmigkeit der Gesinnung dann doch von Hitler, der alles andere, nur keine „Randfigur“, wie Niess meint, im Putschjahr 1923 war. Richtig ist aber, dass Hitler und seine SA den Putsch nicht allein bewerkstelligten. Vor allem Autor Wien arbeitet heraus, wie viele Bündnispartner der spätere Diktator schon 1923 hatte. Bund Oberland, Reichskriegsflagge, Alldeutsche, auch unter Landespolizei und Reichswehr gab es etliche Sympathisanten. Unter ihnen ragte der ehemalige Weltkriegs-Stratege Erich Ludendorff heraus, der in den Putschstunden mehr als einmal das Heft in die Hand nahm. Nur durch massive Rechtsbeugung blieb er beim Hitlerputsch-Prozess 1924 unbehelligt – „es bedurfte einer geradezu übermenschlichen Anstrengung der Justiz, Ludendorff und (SA-Chef) Röhm als uneingeweiht gelten zu lassen“, höhnt völlig zu Recht Wien. Mit Ludendorff blieben damals viele andere Täter straffrei – etwa auch die Geiselnehmer der Münchner Juden.

Während Wien keine weitreichenden Parallelen zur Gegenwart zieht, wagt Niess einen etwas unbefriedigenden Ausblick. Wer würde der Schlussfolgerung, dass der Rechtsstaat gegenüber seinen Feinden nicht nachsichtig sein darf, auch widersprechen?

Informationen zu den vorgestellten Büchern:

Wolfgang Niess: „Der Hitlerputsch.

Geschichte eines Hochverrats“. C.H. Beck Verlag,

München, 350 S.; 26 Euro.

Bernhard Wien: „Geschichte der Putschversuche des

Jahres 1923. Die Dilettanten Hitler, Ludendorff und Buchrucker“. Deutscher Wissenschafts-Verlag,

Baden-Baden, 571 Seiten; 34,95 Euro.