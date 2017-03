Hier ist Ihr Alibi für die nächsten Wochen!

Am 13. März fällt der Startschuss für das internationale Krimifestival in und um München.

Es ist ja nicht nur eine der größten internationalen Veranstaltungsreihen für Krimi-fans – sondern auch eine der beliebtesten. Kein Wunder also, dass schon jetzt viele der Lesungen in und um München ausverkauft sind. Auch heuer ist unsere Zeitung Medienpartner des Krimifestivals. Wo man in den nächsten Wochen besonders aufpassen sollte, lesen Sie hier.

Die Täter

Jetzt wird’s spannend. Ab nächster Woche tummeln sich wieder einige Verdächtige in München. Es wird gewarnt, dass sie besonders spitze Federn bei sich tragen. Weit über die Polizeikreise hinaus bekannte Täter sollen darunter sein. Auf der dauerhaften Fahndungsliste stehen unter anderen:

Simon Beckett (13. März),

Ian Rankin (14. März),

Jussi Adler-Olsen (20. März),

Klaus-Peter Wolf (27. März),

Bernd Stelter (29. März),

Nicola Förg und Komplizin Michaela May (4. April),

Rita Falk und Komplize Christian Tramitz (10. April),

Andreas Föhr(20./ 23./ 27. Mai).

Die Tatorte

Laut Polizei haben die Übeltäter die nächsten Coups bereits geplant. Wer sich traut und sie auf frischer Tat ertappen möchte, sollte in den kommenden Wochen folgende Orte aufsuchen:

Alpines Museum

Alte Rotation

Anatomische Anstalt

Aumühle/ FFB

Circus-Krone-Bau

Drehleier

Gasteig/ Carl-Orff-Saal

Gemeindebücherei Pöcking

Hugendubel 5 Höfe

Juristische Bibliothek

Krimi-Dampfer Staffelsee

Krimi-Dampfer Starnberg

LKA

Pathologisches Institut

Polizeipräsidium/Haftanstalt

Schlachthof

Volkstheater

Wallberg

Die Verbrechen

Die Polizei warnt: Die meisten der aufgeführten Personen sind Mehrfachtäter. Berichte ihrer Taten sind tausendfach publiziert. Die Titel klingen teilweise harmlos – die dahinterliegenden Fallbeschreibungen sind alles andere als das. Eine Auswahl:

„Der Tod so kalt“(Luca d’Andrea),

„Hattinger und die Schatten“(Thomas Bogenberger),

„Hel-Go-Land“(Tim Erzberg),

„Mangfall ermittelt – Absturz“(Harry Kämmerer),

„Mein Leben mit den Toten“(Alfred Riepertinger).

Die Tatzeiten

Das Tückische an diesen Schreibtischtätern ist, dass sie unvermittelt zuschlagen. Kaum schaut man sich um, liegt schon wieder der nächste zu bearbeitende Fall auf dem Büchertisch. Doch dank intensiver Recherche können wir den Zeitraum der nächsten geplanten Verbrechen genau festlegen: Vom 13. März bis 30. Juli sollten sich zartbesaitete Menschen von den genannten Tatorten fernhalten. Die Verdächtigen schlagen in den meisten Fällen ab 19 oder 20 Uhr zu.

Zeugenaufruf

Wer bereit ist, der Polizei in den nächsten Wochen wertvolle Informationen zuzuspielen, wird gebeten, sich schnellstmöglich mit den Veranstaltern des Krimifestivals in Verbindung zu setzen. Unter www.krimifestival-muenchen.de sind alle bereits ermittelten Fakten zusammengestellt. Dort können sich Bürger mit Hang zur Detektivarbeit auch Einlass zu den Tatorten organisieren. Zutritt erhalten nur angemeldete Personen – bloße Gaffer kommen am polizeilichen Absperrband nicht vorbei. Wir wünschen allen Krimifans spannende Stunden!